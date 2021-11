Il loro matrimonio è stato celebrato nel Marzo scorso in tv, ma che fine hanno fatto Tarik ed Hazel dopo 90 giorni per innamorarsi?

Tarik ed Hazel hanno formato una delle coppie più amate di 90 giorni per innamorarsi. È proprio per questo motivo che ad oggi, a distanza di mesi dalle loro nozze in tv, sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbiano fatto. E, soprattutto, come procede la loro vita matrimoniale. Scopriamo insieme ogni cosa.

Insieme a Rebecca e Zied, Yara e Jovi e tantissime altre coppie, anche Tarik e Hazel hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti. E di partecipare al programma 90 giorni per innamorarsi. Il programma, com’è noto a tutti, ha un format preciso: due perfetti sconosciuti hanno la possibilità di conoscersi. E, allo scadere dei tre mesi, addirittura di sposarsi. Cosa è successo, però, ai due giovanissimi ragazzi dopo le loro nozze? Appurato che le loro nozze sono avvenute nel Marzo del 2021 dopo un periodo non affatto facile per loro, siete curiosi di sapere cosa è successo dopo il programma? Scopriamolo!

Tarik ed Hazel dopo 90 giorni per innamorarsi sono ancora una coppia?

Il percorso di Tarik ed Hazel a 90 giorni per innamorarsi, c’è da ammetterlo, è stato davvero incredibile. Sebbene i due siano convolati a nozze nel Marzo del 2021, la coppia ha avuto la possibilità di conoscersi molto presi prima. Ed ha dovuto mettere in ‘stand by’ il loro matrimonio a causa della pandemia da Coronavirus. È soltanto dopo alcuni mesi, infatti, che hanno potuto finalmente convolare a nozze. E realizzare i loro sogni. Insomma, possiamo chiaramente dire che la loro storia d’amore ha già superato un grossissimo ostacolo.

Cosa sappiamo, però, adesso su di loro? A distanza di qualche mese dalle loro nozze in tv, Tarik ed Hazel sono ancora una coppia? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si! Seppure non molto attivi sui loro rispettivi canali social, sembrerebbe che i due giovanissimo continuano ad essere una coppia dopo 90 giorni per innamorarsi. E che, soprattutto, siano piuttosto innamorati ed affiatati.

L’avreste mai detto?