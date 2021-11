Tra alberi ed animali selvatici: avete mai visto la casa di Antonella Clerici? Le immagini vi incanteranno.

È uno dei volti più amati ed apprezzati del piccolo schermo. Attualmente al timone di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici sta per tornare anche in prime time, con la seconda edizione di The Voice of Italy. Quando non è in tv, però, la conduttrice si rilassa nella sua meravigliosa casa nel bosco. Un posto incantevole, totalmente immerso nel verde: avete mai visto la sua casa?

Si trova ad Arquata Scrivia, un piccolo comune in provincia di Alessandria, in Piemonte. Attraverso i suoi social, la Clerici mostra spesso alcuni angoli di questo paradiso immerso nella natura. Diamo un’occhiata!

LEGGI ANCHE —–>La casa di Katia Ricciarelli vi lascerà a bocca aperta: non l’avevate mai vista?

Avete mai visto la casa nel bosco di Antonella Clerici? È semplicemente un incanto

Una vera e propria atmosfera da favola. È quella che si respira guardando le immagini della casa piemontese di Antonella Clerici. Un appartamento completamento immerso nella natura, da lei appunto definita “la casa nel bosco”. Lontana dal caos della città, la dimora della conduttrice è un vero e proprio angolo di paradiso. L’avete mai vista?

Sui social, Antonella condivide spesso foto del suo posto felice, utilizzando appunto l’hashtag “casa nel bosco”. Lo stile dell’abitazione è decisamente country, con legno e colori caldi che fanno da padroni: le ampie vetrate affacciano sull’immensa distesa di verde. Date un’occhiata:

Un giardino immenso, in cui non manca la piscina. Un ambiente super confortevole e rilassante, anche all’interno. Dove le varie stanze sono sono spaziose e luminosi, grazie alle ampie vetrate che affacciano sulla campagna. Non mancano angoli relax, dove spesso Antonella si fotografa durante le sue letture.

LEGGI ANCHE —->Antonella Clerici: “Mia madre era convinta che…”, retroscena raccontato dalla conduttrice

LEGGI ANCHE ——>Serena Autieri, avete visto la sua casa sul Golfo di Napoli? Quel ‘dettaglio’ è davvero adorabile!

Insomma, la casa nel bosco di Antonella Clerici è un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Vi piacerebbe vivere in un posto simile o preferite la vita di città?