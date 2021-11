Amici 21, lite accesa in studio: “Adesso basta”, volano stracci

Nella scorsa puntata pomeridiana di “Amici 21” c’è stata una lite molto accesa in studio: “Adesso basta”, sono volati stracci

Ieri pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talent show condotto da Maria De Filippi. In studio c’è stata una lite molto accesa tra due protagonisti del programma. Volano stracci: “Adesso basta“. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo.

Amici 21, lite in studio: cos’è successo

La ventunesima edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi entra nel vivo. Gli allievi proseguono la loro corsa verso il serale. Sfide, eliminazioni, nuovi arrivi: la corsa si fa sempre più avvincente. Come lo scorso anno, saranno i professori a decidere chi ha il diritto di approdare all’ambitissimo serale.

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5, c’è stato uno scontro in studio tra due professori del talent show. Le loro opinioni erano abbastanza contrastanti, se non opposte. Gli animi si sono accesi e sono volati stracci: “Adesso basta“, ha esclamato uno dei due.

Chi sono i protagonisti di questa lite avvenuta nello studio del talent show di Maria De Filippi? Anna Pettinelli e Rudy Zerbi? Anche, ma questa volta non ci riferiamo a loro. La lite più accesa è avvenuta tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I due si stuzzicano dall’inizio del programma, ma nella puntata andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5 hanno probabilmente superato i limiti del consentito.

La professoressa Celentano ha assegnato una coreografia di ‘latin show’ alla sua ballerina Carola, che ha ballato insieme a Mattia, ballerino di Raimondo. Dopo l’esibizione, la professoressa si è complimentata con la sua allieva ed ha dichiarato che lei è la più versatile della scuola perchè sa cimentarsi anche con un genere non suo.

Raimondo ha allora sbottato ed ha esclamato: “Non posso far passare questo messaggio“. Secondo il professore, infatti, nella coreografia, creata dal professionista Umberto, c’erano pochi passi di latino e di conseguenza – secondo Todaro – la Celentano non può affermare che la sua ballerina sa esibirsi anche con una coreografia di latino-americano. I toni si sono accesi e Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire.