Beautiful, il famoso “Big Bear” esiste davvero? Tutto sulla location della soap; è successo davvero di tutto in quello chalet.

Gli uffici della Forrester Creations e la mega villa del Forrester sono senza dubbio le location più “frequentate” dai protagonisti di Beautiful. Gli appassionati della soap, però, non potranno non conoscere il Big Bear! Si tratta di uno chalet che, per i protagonisti, rappresenta un vero e proprio rifugio nei momenti di difficoltà: è accaduto di tutto nel corso degli anni. In tanti si saranno chiesti: esiste davvero?

In questa location abbiamo assistito a liti shock, tradimenti, e persino nascite di bambini! Scopriamo i dettagli di questo posto.

LEGGI ANCHE —–>Beautiful, anticipazioni americane: chi è il padre biologico di Finn? Finalmente la verità

Beautiful, spesso i Forrester si rifugiano al Big Bear: la location esiste davvero?

Se sei fan di Beautiful, non potrai non conoscere lo Chalet del Big Bear, dai protagonisti chiamato semplicemente “il Big Bear”. Si tratta di uno chalet dallo stile country, con caminetto e tutti i confort ideali per renderlo un luogo rilassante. Lì dentro, però, è accaduto di tutto, a partire dalle violentissime liti tra Stephanie e Brooke, acerrime nemiche. Ma in tanti si saranno chiesti se la location è frutto della fantasia degli sceneggiatori o esiste davvero.

Ebbene, il Big Bear Lake esiste davvero e si trova in una località molto frequentata del sud della California, nel cuore della San Bernardino National Forest. Si tratta di una delle mete più frequentate da famiglie, amici e coppie, soprattutto quando la contea si ricopre di neve!

LEGGI ANCHE ——->Il vincitore del Grande Fratello approda a Beautiful: l’annuncio fa impazzire i fan

LEGGI ANCHE ——>Beautiful, anticipazioni americane: nuovi problemi tra Liam e Hope, stavolta c’entra un uomo!

Tra le altre cose, al Big Bear sono nati diversi bambini, ben due figlie di Brooke, Bridget e Hope! E sempre lo chalet è stato il luogo che ha accolto la passione di molte coppie: da Ridge e Brooke, a Ridge e Taylor, a quest’ultima e James Warwick! È anche lì che ha trascorso le ultime settimane della sua vita Stephanie Forrester, Insomma, un luogo che racchiude tante emozioni per i fan della soap. E voi, quale ricordo avete del famoso chalet?