Come dimenticarci di Ned Stark nella serie tv Trono di Spade, ma dopo tutti questi anni, che fine ha fatto l’attore che ha interpretato il lord di Grande Inverno?

Il trono di Spade, serie entrata nella storia nata dai romanzi fantasy di George Martin, ci ha reso difficile la vita. Tra i vari personaggi che hanno attraversato la serie, molti sono arrivati all’ ottava e ultima stagione, mentre alcuni non hanno superato nemmeno la soia della prima.

Questo è il caso di Ned Stark, partito come personaggio protagonista della storia, è il capostipite della famiglia Stark di Grande Inverno. Il suo ruolo nella serie è stato cruciale e molto sentito dai fan di tutto il mondo. L’attore che ha reso celebre questo personaggio dal carattere onorevole e tutto d’un pezzo ci ha donato un’interpretazione meravigliosa, regalando al grande pubblico emozioni indimenticabili. L’attore in questione ha una buffa particolarità, infatti è noto per aver interpretato tantissimi personaggi che alla fine hanno avuto la peggio.

Che fine ha fatto l’attore che interpretò Ned Stark nel Trono di Spade?

L’attore che ha regalato un volto al personaggio di Ned Stark è il già noto Sean Bean. Attore britannico con importanti interpretazioni alle spalle. Sicuramente il personaggio Stark ha contribuito a rendere noto l’attore al pubblico dei giovanissimi, ma ha avuto ruoli di spicco anche prima della saga fantasy. Lo ricordiamo come il cattivo in GoldenEye, film della serie di James Bond, come Boromir nella trilogia del Signore degli Anelli e come Ulisse nel film Troy, con il collega Brad Pitt. Ruoli di grande spessore per Sean Bean.

Dopo il successo del Trono di Spade Sean Bean non si è per niente fermato, anzi ha sfruttato la ritrovata popolarità partecipando a molti progetti, tra cui The Frankenstein Chronicles, la serie tv storica I Medici e la recente serie tv Snowpiercer. Una curiosità sull’attore è che ha dichiarato di essere stanco dei ruoli in cui il suo personaggio perde la vita. Sean Bean ha rivelato che ha rifiutato molti ruoli per questo motivo, concludendo che: “Ho detto che tutti sapranno della morte del mio personaggio, perché ci sono io a interpretarlo”. La vita privata dell’attore è movimentata quanto le avventure dei suoi personaggi, infatti Bean si è sposato 5 volte. Sia con donne normali sia con alcune colleghe. Ha avuto in tutto tre figli. Due avuti dall’ex moglie Melanie Hill e un terzo avuto con l’attrice Abigail Cruttenden. Attualmente il bell’attore ha una relazione con Ashley Moore, che ha sposato nel 2017.

Una vita piena, sia dentro che fuori dal set. Siamo curiosi di scoprire quali saranno i prossimi ruoli in cui potremo vedere all’opera Sean Bean.