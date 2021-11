Tutti conosciamo Ed Sheeran, ma sapete chi è sua moglie e cosa fa nella vita? Scopriamo insieme alcune curiosità sulla donna che ha fatto perdere la testa al cantante di Photograph.

Ed Sheeran, da dieci anni a questa parte è diventato sicuramente uno dei cantanti pop più apprezzati e supportati dal grande pubblico. Le sue canzoni sono entrate nella storia della musica, specialmente le sue ballad d’amore più famose, come Perfect, Thinking Out Loud, Lego House e molte altre.

L’ispirazione per queste canzoni così romantiche non deve di certo essere mancata al cantante britannico dai tipici capelli rossi. La donna che gli ha fatto battere il cuore è diventata poi sua moglie e si conoscono da tantissimo, fin dai tempi del liceo. Ma chi è questa misteriosa donna? E cosa fa Nella vita? Scopriamo qualcosa in più su questa coppia.

Chi è e cosa fa la moglie di Ed Sheeran?

A quanto pare, la felice coppia si sarebbe conosciuta già dai tempi della scuola. I due frequentavano entrambi lo stesso liceo a Framlington e abitavano perfino a nemmeno 10 km di distanza. La fortunata coniuge del cantante si chiama Cherry Seaborn e la coppia è convolata a nozze nel 2018 con una cerimonia molto riservata, tant’è che la notizia del loro matrimonio è trapelata alcuni mesi dopo. La romanticissima canzone Perfect è dedicata proprio a lei. Nella stessa canzone Ed Sheeran scrive: “eravamo appena bambini quando ci siamo innamorati”, segno che il loro è un rapporto veramente autentico.

Cherry è una donna dai mille talenti, dato che è un’ esperta di finanza e anche un eccellente sportiva di hockey su prato, raggiungendo ottimi risultati. La coppia ha avuto da nemmeno un anno la loro prima figlia, che ha un nome veramente particolare. Si chiama Lyra Antarctica, e l’orgoglioso papà ha rivelato che il secondo nome scelto significa Antartide, proprio perché lui e Cherry pensano di averla concepita lì, durante una vacanza. Ed Sheeran in un intervista aveva ironizzato sul loro amore dicendo “Ho girato il mondo ma mi sono innamorato di una ragazza cresciuta a 10 minuti da casa mia”

Com’è strana la vita. La coppia conosciutasi in un età molto giovane si è allontanata e poi ritrovata una volta per tutte e gli auguriamo tanta felicità.