Tutti ricordano i Trettré, ma cosa fanno oggi? Sono trascorsi anni dal loro ‘addio’: non tutti immaginano cos’è successo dopo.

È davvero impossibile non tenerli a mente! Stiamo parlando proprio di loro: i Trettrè, storico trio comico che ha riscosso un successo avvero impressionante a partire dagli anni ’80 fino agli anni ’90.

Il trio comico, forse non tutti lo sanno, aveva una formazione diversa da quella che ha raggiunto l’apice del successo con il programma ‘Drive In’. A farne parte sin dai suoi esordi, infatti, vi erano Beppe Vessicchio, storico direttore d’orchestra, Mirko Setaro ed Edoardo Romano. Nel bel mezzo della carriera, però, il buon Vessicchio ha deciso di abbandonare i suoi amici. E di rivolgere la sua attenzione verso la musica. Il suo posto, com’è noto, è stato preso da Gino Cogliandro. È proprio lui che, insieme al buon Setaro e a Romano, prende parte a diversi programmi televisivi di successo per poi approdare, nel 1983, a ‘Drive In’. Da quel momento, la loro carriera non si è mai più fermata. Amatissimi e seguitissimi, i tre comici hanno fatto divertire milioni di italiani. Cosa sappiamo, però, oggi su di loro?

Cosa fanno oggi i Trettré? Non tutti lo sanno

Dal Drive In, quindi, la carriera dei mitici Trettrè ha preso letteralmente il volo. Protagonisti indiscussi, sia come conduttori che come attori, di diversissime trasmissione televisive, il gruppo comico ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Ogni cosa bello, però, è destinata a terminare. E, intorno agli anni ’90, il gruppo ha deciso di sciogliersi. Ad oggi, però, cosa sappiamo su di loro? Appurato che, come rivelato dal buon Romano a RTL 102.5 nei mesi scorsi, i tre comici continuano a sentirsi e ad essere amici, siete curiosi di sapere cosa fanno oggi?

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che ognuno di loro ha preso una strada diversa. In particolare, sembrerebbe che Mirko Setaro abbia collaborato come autore per diversi programmi Mediaset. Edoardo Romano, invece, ha preso parte in un film di Diego Abatantuono nel 2004. Ed, infine, Gino Cogliandro è stato non solo inviato di Forum per ben 8 anni, ma ha anche preso parte al cast di Buona Domenica, ha continuato la sua attività da attore in teatro ed ha partecipato a diverse pubblicità Mediaset.

Vi piacerebbe rivederli insieme?