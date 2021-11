È stato un ex concorrente del Gf 14: ebbe un flirt con la vincitrice, ma in casa c’era la sua ex fidanzata, lo ricordate? Scopriamo cosa fa oggi.

Nel corso di queste sedici edizioni del Grande Fratello abbiamo assistito davvero a tutto. Abbiamo conosciuto tantissime storie, e tutte sono state incredibili, abbiamo conosciuto tantissimi concorrenti, eppure quello che è successo al GF 14 non era mai successo prima d’ora!

Correva esattamente il 2015 quando Alessia Marcuzzi si metteva al timone della quattordicesima edizione del Grande Fratello. E dava il benvenuto nella casa più spiata d’Italia a ben 19 concorrenti. Tra loro, non possiamo fare a meno di dimenticarci di lui: il simpaticissimo imprenditore romano di 32 anni. D’altra parte, sin da subito, il giovanissimo gieffino ha saputo catturare l’attenzione su di sé. Come dimenticare, ad esempio, il flirt con la vincitrice di quell’edizione proprio nei primi giorni di convivenza inconsapevole del fatto che in casa, a pochi metri di distanza da lui, c’era la sua ex fidanzata. Sono trascorsi 6 anni da quel momento, ma cosa fa oggi l’ex concorrente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Cosa fa oggi l’ex concorrente del Gf 14? Dopo il programma, il successo è stato incredibile!

Alessandro Calabrese è stato un concorrente del GF 14, che sin da subito è riuscito a conquistare l’attenzione su di sé. Non è un caso, infatti, se è riuscito ad arrivare anche sul podio finale. E si è classificato al quarto posto. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi?

Sono trascorsi esattamente 6 anni dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello e dall’incredibile successo riscontratone. Dopo il reality, infatti, Alessandro Calabrese ha preso parte a Uomini e Donne come corteggiatore di Sonia Lorenzini. Ed ha recitato anche in una famosa serie televisiva. Cosa fa oggi, però? Ebbene. Da quanto si apprende dal suo canale Instagram, sul quale è seguitissimo, il buon Calabrese continua a coltivare la sua passione per lo sport ed, in particolare, per la boxe. Infine, continua la sua professione da modello. E di imprenditore.

Vi piacerebbe rivederlo sul piccolo schermo? A noi si, tantissimo!