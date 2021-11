Elisabetta Gregoraci è famosissima, ma avete mai visto sua sorella? La bellezza è proprio nel DNA: guardate qui, che schianto!

È amatissima, Elisabetta Gregoraci. Volto indiscusso ed apprezzato della televisione nostrana, la conduttrice calabrese vanta di un successo davvero clamoroso.

Leggi anche –> Elisabetta Gregoraci in lacrime: “Non sono pronta”, cos’è successo

Fino a poco meno di un anno fa, Elisabetta Gregoraci è stata una delle colonne portanti del GF Vip. Entrata a far parte della quinta edizione del programma condotto da Alfonso Signorini, l’ex moglie di Flavio Briatore è stata una protagonista indiscussa della casa di Cinecittà. E, seppure l’abbia lasciata nel bel mezzo del percorso a causa del suo prolungamento, la conduttrice ha conquistato un posto nel cuore di tutti. Era già amatissima ed apprezzatissima, ma col GF Vip la sua popolarità è aumentato esponenzialmente. Nonostante questo, però, siamo certi che non tutti sono a conoscenza di chi sia sua sorella. E, soprattutto, che non tutti l’hanno mai vista. Lei si chiama Marzia. E, da come dichiarato dalle dirette interessate in più circostanze, hanno un legame davvero speciale. Siete pronti a vederle insieme? Vi assicuriamo: la bellezza è proprio un dono della famiglia Gregoraci. Ecco di che cosa parliamo.

Leggi anche –> Elisabetta Gregoraci vola a Dubai: hotel da sogno, sapete quanto costa una notte lì?

Elisabetta Gregoraci, sua sorella è splendida come lei: l’avete mai vista?

Pensate di conoscere proprio tutto su Elisabetta Gregoraci? Beh, vi sbagliavate di grosso. Seppure sia amatissima ed apprezzatissima, siamo certi che non tutti hanno mai visto sua sorella. D’altra parte, a differenza della conduttrice, Marzia ha deciso di prendere una strada completamente diversa da quella di sua sorella. E di stare, quindi, lontano dal mondo dello spettacolo. Nonostante questo, però, le due appaiono spesso e volentieri insieme. E sono legate da un legame davvero speciale.

Leggi anche –> Elisabetta Gregoraci non trattiene l’emozione: si ‘commuove’ per quello che succede sul palco

Voi, però, avete mai vista Marzia, sorella minore di Elisabetta Gregoraci? Se siete curiosi anche voi di vederla, questo è l’articolo che fa proprio al caso vostro. Ci penseremo noi a mostrarvi ogni cosa nel dettaglio. Vi anticipiamo: le due giovanissime donne, oltre ad essere entrambe bellissime, vantano di una somiglianza davvero impressionante. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

Sono davvero splendide insieme, vero? Questo è proprio il caso di dirlo: la bellezza è proprio nel DNA. Siete d’accordo?