Gf Vip, che fine hanno fatto le ‘opinioniste del popolo’? Perchè Rossella e Adriana non sono più in studio

Che fine hanno fatto le ‘opinioniste del popolo’ al Gf Vip 6? Perchè Rossella e Adriana non sono più in studio?

Rossella e Adriana rappresentavano la novità di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Le due ‘opinioniste del popolo’, però, hanno resistito solo un paio di settimane, poi sono sparite. Che fine hanno fatto? Cerchiamo di trovare una spiegazione in questo articolo.

Gf Vip, che fine hanno fatto le opinioniste del popolo

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta andando in onda il lunedì e il venerdì in prima serata su Canale 5 e tutti i giorni, ventiquattro ore su ventiquattro, su Mediaset Extra. Il reality show sarebbe dovuto finire a dicembre 2021, ma l’edizione è stata prolungata sino a marzo 2022.

Al timone del programma troviamo ancora una volta Alfonso Signorini, riconfermato dai vertici di Mediaset. Le opinioniste sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che hanno preso il posto di Pupo e Antonella Elia. Quest’anno, inoltre, c’era una novità assoluta: la produzione aveva scelto di puntare sulle ‘opinioniste del popolo’, Rossella e Adriana.

La permanenza delle ‘opinioniste del popolo’ è durata molto poco. Rossella e Adriana sono state in studio solo per alcune puntate, poi sono sparite senza alcuna spiegazione. Che fine hanno fatto? Perchè non figurano più in studio? Il pubblico ovviamente se lo chiede, ma al momento non è stata data alcuna risposta ufficiale da parte della produzione del reality show. Cerchiamo di trovare una spiegazione.

Le ‘opinioniste del popolo’ si caratterizzavano per il fatto che esprimevano opinioni senza peli sulla lingua. Le loro esternazioni, spesso molto colorate, hanno destabilizzato non solo i concorrenti del reality show, ma anche il pubblico. Qualcuno ha infatti criticato il loro modo di esprimersi. Probabilmente per questo motivo Signorini avrà deciso di interrompere il loro servizio in studio.

È chiaro che la decisione del Gf Vip ha diviso il pubblico. Rossella e Adriana, infatti, non erano state solo criticate dai telespettatori. Dall’altra parte c’era anche chi apprezzava i loro commenti. I concorrenti del reality show, infatti, spesso vengono trattati troppo con i guanti.