Matrimonio a prima vista 7, scoppia la discussione tra Martina e Davide: lei va via dal marito

Matrimonio a prima vista 7, scoppia la discussione tra Davide e Martina durante la reunion: lei va via.

Matrimonio a prima vista è arrivato alla settima edizione e siamo quasi alla fine. Jessica e Sergio, Martina con Davide e Dalila e Manuel sono stati i protagonisti e ci hanno regalato tante emozioni.

Non per tutte e tre le coppie è andato nel migliore dei modi. Martina e Davide e Manuel con Dalila hanno quasi terminato l’esperimento con la distanza e il non voler proseguire. Ovviamente, questo è tutto da vedere nella puntata finale. Martedì scorso abbiamo assistito alla reunion delle coppie, e proprio qui, c’è stato un confronto molto acceso tra Davide e sua moglie. Ma cos’è successo? Entriamo nei dettagli.

Matrimonio a prima vista 7, Martina e Davide: dopo la discussione lei va via

Martina e Davide di Matrimonio a prima vista hanno iniziato questo percorso insieme in modo sereno. In men che non si dica, però, fra i due, è cambiato tutto. La sposa ha più volte manifestato il suo fastidio per l’atteggiamento dell’uomo, troppo affettuoso, tanto da definirlo ‘una cozza’.

Quando è iniziata la convivenza, sono subito arrivati i primi litigi. Martina è stata accolta da un bigliettino con dei fiori e non ha molto apprezzato le parole di Davide. Ha ritenuto eccessivo il suo attaccamento. Sta di fatto che, non hanno vissuto a pieno la convivenza. Martedì scorso c’è stata la reunion di tutte le coppie e i due sono apparsi, come sempre, distanti. Sul finire della puntata, Davide e Martina si sono trovati insieme a colazione, da soli. Qui, l’uomo ha chiesto alla donna di un eventuale incontro prima della scelta e non ha trovato risposta.

Davide ha domandato poi a sua moglie perchè a lei non piacciano i suoi atteggiamenti e se non possa esserci una via d’incontro. In particolare, riferendosi al fatto che al mattino lui si è svegliato più volte entusiasta e ha cominciato subito a fare domande e parlare. Comportamenti che infastidiscono fortemente la sposa. Quest’ultima ha detto più volte: “Perchè mi devi rompere la mattina…”, e a quel punto è andava via, molto arrabbiata.