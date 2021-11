“Non sono più fidanzata”: l’ex tronista di Uomini e Donne gela tutti, è tornata single; l’annuncio arriva attraverso le stories di Instagram.

“Sapete che non amo esporre i dettagli della mia vita privata però credo sia giusto informarvi del fatto che non sono più fidanzata.” Con queste parole, l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la fine della sua storia d’amore. Lo ha fatto attraverso le sue stories di Instagram, approfittando della risposta ad una domanda di un followers.

Una rottura improvvisa per l’ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi: la coppia era legata dal 2019, seppur con alti e bassi. Scopriamo insieme i dettagli dell’annuncio.

LEGGI ANCHE ——>Uomini e Donne, proposta di matrimonio a sorpresa: lacrime ed emozioni in studio

L’ex tronista di Uomini e Donne è tornata single: “Non sono più fidanzata”, l’annuncio su Instagram

L’amatissima ex tronista di Uomini e Donne è tornata single. Ad annunciarlo è stata proprio lei, attraverso le sue stories di Instagram. Dove chiede apertamente di non parlarle più di lui: “Colgo l’occasione di chiedervi di non informarmi più sulla sua vita perché non fa più parte della mia”. Parole forti, che lasciando intendere che si tratti di una rottura definitiva e che i rapporti tra i due ex non siano particolarmente idilliaci. Di chi stiamo parlando?

Di Angela Nasti e Kevin Bonifazi! La 22 enne ha annunciato la fine della sua storia con il calciatore del Bologna, a cui era legata da qualche anno. Non sono mancati tira e molla tra i due, ma dall’inizio del 2021 la coppia si era riconciliata. Niente lieto fine, però, per loro: le parole di Angela lasciano poche speranze. Ecco cosa ha scritto sul suo Instagram:

LEGGI ANCHE —–>Uomini e Donne, colpo di scena: potrebbe cambiare tutto, come reagirà il pubblico?

L’ex tronista, sorella dell’influencer Chiara Nasti, aveva iniziato la storia con Kevin dopo la fine della breve relazione con Alessio Campoli, il corteggiatore conosciuto scelto a Uomini e Donne, alla fine del suo percorso. Ad oggi, però, la napoletana è nuovamente single. Voi ricordate il suo percorso a Uomini e Donne?