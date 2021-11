Ricordate la perfida Jeanette in Terra nostra? Vedere l’attrice dopo 20 anni vi spiazzerà completamente

Ricordate la perfida Jeanette in Terra Nostra? Dopo 20 anni vedere l’attrice vi spiazzerà completamente.

Sicuramente una delle telenovelas più amate e seguite è stata Terra Nostra, telenovela brasiliana andata in onda su rete 4, dal settembre del 2000 al marzo del 2001. Al centro dell’attenzione non c’è solo la classica storia d’amore travagliata, ma parla anche della situazione degli emigrati italiani a fine Ottocento e delle loro speranze di poter vivere una vita migliore.

Il tutto ha inizio nel 1888, quando, su una nave di emigrati diretta in Brasile, due giovani, Giuliana e Matteo, si incontrano e si innamorano, e scoppia la passione. Quando la nave giunge al porto di Santos, i due innamorati, si perdono tra la folla e non riusciranno più a trovarsi. E’ proprio da qui che comincia l’odissea di “Terra nostra”. Giuliana viene accolta a San Paolo dal noto banchiere Francesco Magliano, che la tratterà come una figlia. Ma a destare la tranquillità della giovane, la moglie dell’uomo, la perfida Jeanette. Ricordate questo personaggio? E’ stato interpretato dalla bravissima attrice Angela Vieira. Sapete com’è oggi, dopo 20 anni? Stenterete a credere ai vostri occhi.

Leggi anche In Terra Nostra ha interpretato Matteo: com’è oggi l’attore dopo 20 anni, stenterete a credere ai vostri occhi

Ha interpretato Jeanette in Terra Nostra: dopo 20 anni l’attrice si mostra così, da non credere

La storia d’amore tra Giuliana e Matteo ha appassionato i telespettatori. Terra Nostra ha portato in primo piano non solo questa burrascosa quanto bella storia, ma ha messo in luce la situazione degli emigrati italiani a fine ottocento. Questi, per la povertà che dilagava, sono stati costretti ad emigrare altrove.

Leggi anche E’ stato Ignazio ne La Forza del desiderio: oggi stenterete a riconoscere l’attore

Ed è proprio così che comincia Terra Nostra e che porta all’incontro di Matteo e Giuliana. Purtroppo, i due giovani, ad un certo punto, si perdono. Matteo viene reclutato nella piantagione di proprietà del signor Gumercindo, mentre la donna, viene accolta dal banchiere Francesco Magliano. Ma qui, conosce anche la moglie dell’uomo, la perfida Jeanette. Ricordate questo personaggio? Da allora sono passati 20 anni, vi mostriamo com’è oggi l’attrice:

L’avreste mai riconosciuta? Crediamo proprio di sì, perchè Angela Vieira, l’attrice che ha interpretato Jeanette, non è affatto cambiata, non trovate? E’ una donna bellissima! Classe 1952, la star di Terra nostra, nella sua carriera, ha preso parte a molte serie televisive acclamate in tutto il mondo, e queste l’hanno resa super popolare.