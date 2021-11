È stata la protagonista indiscussa del film Flashdance, ma sapete com’è diventata oggi? Stenterete davvero a crederci: è impressionante.

È uno dei film che ha fatto la storia del cinema. Stiamo parlando proprio di Flashdance, pellicola uscita in tutte le sale cinematografiche nel 1983. E che ancora adesso continua ad essere uno dei film più amati ed apprezzati da tutti noi.

Concentrato sulle vicende della giovanissima Alex, saldatrice di giorno e ballerina di notte, la pellicola ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante sin da subito. Ad oggi, nonostante siano passati 38 anni, continua ad essere tra quelli più visti. Cosa sappiamo, però, della sua protagonista? Forse non tutti lo sanno, ma a vestire i panni della dolcissima Alex è stata proprio lei: Jennifer Beals, giovanissima attrice. Ecco. Sono passati quasi 40 anni dal suo esordio, ma siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? Appurato che dopo Flashdance, la bellissima Jennifer ha cavalcato l’onda del successo ed ha dato origine ad una carriera davvero impressionante, siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? Ebbene. L’abbiamo rintracciata su Instagram. E, vi assicuriamo, quando la vedrete, resterete davvero a bocca aperta. Scopriamo insieme il motivo.

Com’è diventata oggi la protagonista del film Flashdance?

Dimenticarla nel film Flashdance è davvero impossibile. Giovanissima e, all’epoca, ancora una studentessa, Jennifer Beals ha vestito i panni di Alex ed ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che, cercando informazioni su di lei, abbiamo scoperto che, dopo la pellicola di Adrian Lyne, ha preso parte a tantissimi altri film di successo e di serie televisive incredibili. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi?

Nel mitico film del 1983, Jennifer Beals era davvero bellissima. Com’è diventata oggi, però? Sono trascorsi esattamente 38 anni dal suo esordio, ma com’è oggi? Siamo riusciti a rintracciarla su Instagram. E, spulciando con attenzione il suo profilo, abbiamo avuto la conferma della sua bellezza. Ad oggi, l’attrice continua a vantare di una bellezza e di un fascino davvero impressionanti.

Non c’è assolutamente nulla da dire: Jennifer Beals continua ad essere bellissima. Per non parlare poi del fatto che, a distanza di 40 anni, continua ad essere una ragazzina. Quale sarà il segreto della sua bellezza?