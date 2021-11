“Posso anche andare via”, Raimondo Todaro furioso: a rischio la sua permanenza nel talent show, ecco cos’è successo

Il ballerino professionista è una furia: “Posso anche andare via“. La sua permanenza nel talent show è stata seriamente a rischio. Siete curiosi di sapere cos’è successo? Ve lo spieghiamo nei dettagli in questo articolo.

Raimondo Todaro, a rischio la sua permanenza nel talent show

Todaro è un ballerino professionista molto famoso, nato a Catania il 19 gennaio 1987. Ha iniziato a ballare all’età di 5 anni, insieme al fratello Salvatore. Durante la sua carriera ha partecipato a diverse importanti competizioni internazionali, vincendo il suo primo campionato italiano a 9 anni. È stato 18 volte campione italiano di ballo nelle varie discipline.

Raggiunge la notorietà a livello nazionale nel 2005, quando viene scelto come maestro per la seconda edizione di “Ballando con le stelle” su Rai 1. Col passare degli anni, Todaro diventa un perno principale del talent show di Milly Carlucci. Resta nel programma per bene sedici anni, curando per la Carlucci anche il programma “Il Cantante Mascherato”. Nel 2021, attraverso il proprio profilo Instagram, annuncia l’addio a Ballando con le Stelle. Nello stesso periodo viene annunciato che ricoprirà il ruolo di insegnante di danza nel talent show “Amici” di Maria De Filippi affiancando Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Proprio durante una delle scorse puntate pomeridiane del talent show di Canale 5, Todaro ha raccontato un retroscena sulla sua vita e sulla sua carriera. La professoressa Celentano, infatti, ha chiesto ad un suo allievo di togliere le collane per vederlo in una veste diversa rispetto alle altre volte. La richiesta ha fatto infuriare Todaro, che ha raccontato:

“Quando ho iniziato a lavorare per l’altro programma (riferendosi a Ballando ndr.), mi chiesero di togliere questa collana che io indosso dalla comunione. Io risposi che per me potevo anche andare via“. Todaro alla fine ha tenuto la collana ed è divenuto lo stesso uno dei pilastri principali del programma.

Il suo allievo, invece, ha accontentato la richiesta della professoressa Celentano ed ha danzato senza la collana che indossa sempre e che lo lega in modo particolare alla nonna scomparsa.