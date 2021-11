Ricordate il personaggio di Lupin in Harry Potter? Oggi non riconoscerete l’attore che l’ha interpretato!

Harry Potter, la saga fantasy composta da ben otto film, scritta da J.K.Rowling ha attraversato un’intera generazione con la sua trama magica e la miriade di personaggi che gravitano intorno al protagonista principale, Harry Potter.

Tra tutti i personaggi che abbiamo amato e conosciuto ce n’è uno davvero particolare. Si tratta del professore Remus Lupin, comparso per la prima volta nel Prigioniero di Azkaban, film del 2004. Lupin si occupa della materia più sfortunata tra tutte, poiché nessun professore la riesce a insegnare per più di un anno. Si tratta di difesa contro le arti oscure. Sono proprio gli insegnamenti di Lupin a consentire a Harry di sconfiggere i dissennatori. Ma che fine ha fatto l’attore che lo interpretò? Stenterete a riconoscerlo.

Com’è oggi l’attore che fece il professor Lupin in Harry Potter?

In vista dell’anniversario dei 20 anni dall’uscita del primo film, La Pietra filosofale, scopriamo che fine ha fatto l’attore che ha dato vita a Remus Lupin. Si tratta di David Thewlis, attore britannico dal grande fascino e incredibili doti attoriali. Già famoso prima della saga fantasy di Harry Potter, ha precedentemente lavorato per il film Naked-nudo, che ha permesso poi di ottenere un’altra parte molto importante, quella del cattivo in Dragonheart.

Thewlis, è impegnato sotto molti fronti, oltre al cinema, si occupa anche di televisione e doppiaggio. Tra la sua lunghissima lista di lavori che hanno avuto grande successo, dobbiamo citare Sette anni in Tibet, Il grande Lebowski, La Teoria del tutto e molti altri. L’attore è stato protagonista di ruoli e personaggi molto diversi, a partire dal fantasy fino al dramma. Per questo viene considerato uno degli attori più versatili e talentuosi del panorama cinematografico.

Per quanto riguarda la sua vita privata, David Thewlis è stato sposato per soli due anni con Sara Sugarman, una regista gallese. Dopo questo primo matrimonio è stato legato sentimentalmente all’attrice Anna Friel, con cui ha convissuto dal 2001 al 2010. La coppia ha avuto una figlia, nata nel 2005 che si chiama Gracie. L’ affascinante attore è molto attivo sui suoi profili social, pubblicando spesso post che riguardano i suoi grandi successi e gli attuali lavori, come il recentissimo cameo per Zack Snyder’s Justice League.

Una carriera veramente strabiliante per David Thewlis, noi ci auguriamo di vederlo recitare ancora a lungo.