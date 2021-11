Tina Cipollari, avete mai visto la sorella Annarita? Somiglianza incredibile, sono due docce d’acqua.

Lei la conosciamo benissimo: è tutti i giorni in tv, volto fisso dell’amatissimo programma di Canale 5 Uomini e Donne. Programma grazie al quale Tina Cipollari è diventata uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico: insieme al collega e compagno Gianni Sperti, forma una coppia di opinionisti perfetta per la trasmissione. Di lei sappiamo quasi tutto, ma avete mai visto la sorella?

Si chiama Annarita, è anche lei di Viterbo, ed è più grande dell’opinionista di otto anni. Quello che vi stupirà è la straordinaria somiglianza tra le due. Diamo un’occhiata.

LEGGI ANCHE —->GF Vip, Tina Cipollari si schiera con una concorrente: “Hai tutta la mia stima”, parole inaspettate

Avete mai visto la sorella di Tina Cipollari? La somiglianza vi lascerà di stucco

Tina Cipollari è uno dei personaggi più amati della nostra tv. Da ormai tantissimi anni è un volto fisso della trasmissione Uomini e Donne, dove svolge il ruolo di opinionista: i suoi battibecchi con la dama del trono Over Gemma Galgani sono ormai una garanzia! Non tutti sanno, però, che la famosa opinionista di Uomini e Donne ha una sorella maggiore. Si chiama Annarita e la somiglianza con Tina vi lascerà senza parole. Entrambe biondissime, date un’occhiata a questi scatti condivisi proprio da lei su Instagram:

LEGGI ANCHE —->Fisico statuario e somiglianza incredibile col gieffino: avete mai visto la sorella di Manuel Bortuzzo?

Eh si, ve lo avevamo detto: Tina ed Annarita sono davvero due gocce d’acqua. Di lei non sappiamo moltissimo, essendo lontana dal mondo dello spettacolo e dei riflettori. Ma possiede un profilo social, dove di tanto in tanto posta immagini delle sue giornate. Proprio nelle scorse ore, ha condiviso una storia con gli auguri per il compleanno di Tina.

LEGGI ANCHE —->Con Tina Cipollari erano spesso scintille, la ricordate a Uomini e Donne? Com’è cambiata la sua vita dopo il programma

E voi, avevate ma visto la sorella della mitica Tina? Ricordiamo che Uomini e Donne è in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, a partire dalle ore 14 e 45. Non perdetevi le nuove puntate!