Tu si que Vales, il retroscena che non t’aspetti su Rudy Zerbi: avete visto cosa fa con Maria De Filippi?

Il retroscena che non t’aspetti su Rudy Zerbi, avete visto cosa fa con Maria De Filippi a “Tu si que Vales”? Le parole della conduttrice

Zerbi è uno dei protagonisti di “Tu si que Vales”, programma televisivo in onda in prima serata su Canale 5. La conduttrice Maria De Filippi ha raccontato un retroscena inedito su di lui. Avete visto cosa fa durante la trasmissione? Il racconto è tutto da ridere.

LEGGI ANCHE: Tu si que Vales, Belen torna in studio: quello che succede è incredibile

Tu si que Vales, il retroscena che non t’aspetti su Rudy Zerbi

Tú sí que vales è un programma televisivo di genere talent show in onda in prima serata su Canale 5. La trasmissione va in onda dal 2014 ed è basata sull’omonimo format di origine spagnola. Al programma partecipano tutti coloro che hanno un’abilità, nel canto, nel ballo o in qualche altra disciplina. Il vincitore del programma si aggiudica un montepremi di 100 mila euro.

LEGGI ANCHE: Tu si que Vales, la storia di Raffaele emoziona i giudici: il gesto di Maria De Filippi

La trasmissione è scritta da Barbara Cappi, Giona Peduzzi, Mauro Monaco, Walter Corda e Francesca Picozza ed è ideato da Maria De Filippi insieme a Gerry Scotti. Dal 2014, invece, il programma è condotto da Belen Rodriguez, dal 2017 coadiuvata da Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La giuria invece è formata da Gerry Scotti, Teo Mammucari, Maria De Filippi e Rudy Zerbi, mentre la giuria popolare è presieduta da Sabrina Ferilli.

LEGGI ANCHE: Tu si que Vales, chi era Veronica Franco: giovane cantante morta a 19 anni

La conduttrice Maria De Filippi, durante una puntata pomeridiana del talent show “Amici”, ha raccontato un retroscena su Rudy Zerbi. I due sono entrambi giudici a “Tu si que Vales” e si divertono da morire durante le esibizioni dei concorrenti. La De Filippi, però, ha svelato qualcosa che nessuno sapeva.

Durante la puntata di “Amici”, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano si sono esibiti con una baciata e Zerbi ha commentato: “Maria altro che baciata, questa era una prima volta“. La De Filippi ha sorriso e poi ha raccontato l’aneddoto: “A Tu si que Vales lui mi dice un sacco di cose e io non riesco a restare seria” – poi ha aggiunto – “Non so cosa arriva a quelli che si occupano del montaggio“. Questi, infatti, devono stare attenti a tagliare gli interventi di Zerbi, perchè potrebbero essere troppo ‘spinti’.