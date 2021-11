Uomini e Donne, anticipazioni: in studio c’è proprio lei, nessuno se l’aspettava; cosa accadrà nelle prossime puntate della trasmissione.

I colpi di scena a Uomini e Donne, si sa, non mancano mai. Sia per quanto riguarda il trono Classico che quello Over, da qualche tempo uniti in un’unica super puntata. E, a proposito di puntate, le anticipazioni delle ultime registrazioni sono decisamente scoppiettanti. Se siete curiosi e non temete spoiler, continuate a leggere!

Come sappiamo, tra le registrazioni delle puntate e la messa in onda passano diversi giorni e, nel week end che si è appena concluso, sono state registrate ben due puntate. Dove, in studio, è tornata un’amatissima protagonista. Un ritorno che, però, non tutti si aspettavano. Scopriamo i dettagli di quello che vedremo nelle prossime puntate.

Uomini e Donne, anticipazioni: a sorpresa in studio torna lei, cosa accadrà adesso?

Si preannunciano puntate esplosive a Uomini e Donne. Nelle ultime registrazioni della trasmissione è avvenuto di tutto e, al centro dell’attenzione di tutti, c’è stato il ritorno di una delle dame del trono Over. Aveva lasciato lo studio qualche settimana fa e tutti si chiedevano se il suo fosse un addio definitivo: ebbene la risposta è no!

Ida Platano è tornata nel parterre femminile! Dopo la rottura con il cavaliere Diego, infatti, la dama sembrava aver deciso di lasciare la trasmissione da sola, ma è tornata sui suoi passi. Riuscirà a ricucire il rapporto con Diego o proseguirà con una nuova frequentazione? Nelle prossime puntate vedremo che la coppia è quasi arrivata al punto di uscire insieme dal programma, ma qualcosa è andato storto improvvisamente. Non ci resta che seguire le prossime puntate per scoprire cosa accadrà e come si evolverà questa situazione.

Ricordiamo che le registrazioni e la messa in onda delle puntate trascorrono circa dieci giorni. Appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 14 e 45 con le avventure del trono più famoso della tv. Voi state seguendo questa stagione?