Da Uomini e Donne al GF Vip: l’ex tronista entrerà in casa con la sua ex? Clamorosa indiscrezione sui nuovi concorrenti del reality show.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo, ma, come annunciato nei giorni scorsi, la finale è molto ma molto lontana! Questa infatti sarà l’edizione più lunga di sempre del reality show di Canale 5, che andrà avanti fino a metà marzo 2022. Questo vuol dire solo una cosa: nuovi concorrenti sono pronti a varcare la porta rossa! E, a questo proposito, circola una indiscrezione davvero succulenta.

Nella casa potrebbe entrare un ex tronista di Uomini e Donne, ma non solo: anche una sua vecchia conoscenza… Scopriamo i dettagli!

L’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe pronto ad entrare al GF Vip, ma non da solo: ci sarà anche la sua ex?

Un’indiscrezione succulenta, lanciata sui social da Deianira Marzano. La famosa blogger ha lasciato intendere che, nella casa del GF Vip, starebbero per entrare due ex di Uomini e Donne: entrambi i nomi iniziano per G. Dopo un po’ ha aggiunto un “GRRRR” che ha lasciato poco spazio ai dubbi: chi segue Deianira sa che lei è solita chiamare così l’ex tronista Giulio Raselli!

La Marzano ha anche aggiunto: “Non sono una coppia ma hanno lo stesso nome”. E tutti hanno pensato a due persone: Giulia D’Urso e Giulia Cavaglià, entrambe legate al percorso di Giulio a Ued. La prima è stata scelta da lui quando era sul trono, la seconda invece non ha scelto lui, preferendo l’altro corteggiatore Manuel Galiano. Insomma, in entrambi i casi sarebbe super interessante scoprire cosa accadrà in casa. Nelle ultime ore, però, Deianira ha postato una nuova storia, scrivendo “E glia, e glia e glia”, aggiungendo l’hashtag GF Vip. Che sia la conferma che si tratta della Cavaglià?

Al momento nulla è certo, ma se la notizia dovesse essere confermata sarebbe davvero interessante vedere i due “ex” di nuovo insieme in casa. Voi li vorreste come concorrenti?