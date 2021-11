Avete mai visto la casa di Katia Ricciarelli? Alcuni dettagli vi lasceranno a bocca aperta, sono spettacolari!

Il Grande Fratello Vip è iniziato il 13 settembre. Alfonso Signorini ha scelto con cura i concorrenti, tutti con personalità tanto forti e contrastanti. Katia Ricciarelli è entrata a far parte del reality dall’inizio.

L’artista non si è mai risparmiata e più volte è stata tirata in ballo in puntata per dire la sua. E molte altre volte è stata la protagonista di clip, ad esempio quando si è parlato dei suoi amori passati o del suo rapporto con Giucas Casella. Katia è una donna forte e in casa, ha sempre detto che, a lei non piace la falsità, e che è meglio sempre dire quello che si pensa e non fingere. E’ sempre stata molto riservata e anche su instagram, non pubblica tanti scatti. Ma in quelle rare foto rese pubbliche, abbiamo notato alcuni spazi della sua bellissima dimora.

Avete mai visto la casa di Katia Ricciarelli? I dettagli sono tutti particolari

Katia Ricciarelli dal 13 settembre è diventata una concorrente del Grande Fratello Vip. Soprano e attrice italiana, vanta una carriera alle spalle pienissima. Nella casa più spiata d’Italia, la concorrente più volte è stata al centro dell’attenzione.

Ci sono state diverse clip, in puntata, in cui si è parlato del suo passato e in particolare dei suoi amori. Sembrerebbe che, nel reality, abbia stretto un bel legame con gli altri presenti. E’ sempre pronta a dire la sua e anche in diretta, Alfonso Signorini, chiede spesso la sua opinione. Katia ha un profilo social, e proprio qui, su instagram, ci sono diverse foto dell’artista, non molte in verità. Ma osservando gli scatti è possibile notare alcuni spazi della sua casa: l’avete mai vista?

Qui, vediamo la Ricciarelli al pianoforte. A quanto pare, nella sua abitazione, la concorrente si diletta a suonarlo. Dalle ampie vetrate possiamo ammirare un bel panorama, con tanto verde.

Nella seconda foto, c’è il suo cagnolino. Il pavimento sembrerebbe coperto da un grande tappeto, molto particolare, con una armoniosa fantasia. Sembrerebbe che, la Ricciarelli abiti in un posto tanto invidiato, il Lago di Como.