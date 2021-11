Avete mai visto Soleil Sorge senza trucco? In puntata al Gf Vip la vediamo così, ma com’è al naturale?

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e come sempre le sorprese non mancheranno. Nelle ultime settimane al centro dell’attenzione il rapporto fra Alex e Soleil Sorge. I due concorrenti, fin dall’inizio hanno stretto un bellissimo rapporto.

Rapporto che, non è affatto piaciuto alla moglie dell’uomo, Delia Duran. Intervenuta in puntata, si è mostrata ferita, per i gesti troppo affettuosi nei confronti della concorrente. Alex ha più volte ribadito il fatto che per lui, Soleil, è solo un’amica. Ma parlando dell’ex corteggiatrice, dobbiamo dire che, spesso, è proprio lei la protagonista di certe dinamiche. In puntata la vediamo così, sempre molto preparata, ma l’avete mai vista completamente senza trucco? Vi mostriamo com’è al naturale.

Gf Vip, com’è Soleil Sorge senza trucco: vederla al naturale vi lascerà senza parole

Soleil Sorge è sicuramente una delle concorrenti più amate e allo stesso tempo più discusse all’interno del Grande Fratello Vip. Spesso è lei la protagonista della puntata. Nelle ultime settimane, è stata al centro dell’attenzione, per il suo rapporto con Alex Belli.

Il concorrente ha avuto un confronto con sua moglie, Delia Duran. La donna ha mostrato tutta la sua disapprovazione per il comportamento dell’uomo, troppo vicino alla concorrente. Ma prima ancora, anche l’ex corteggiatrice ha avuto un faccia a faccia con la moglie dell’attore. Soleil ormai è sempre al centro delle dinamiche del gioco. In puntata la vediamo così, molto preparata, ma l’avete mai vista senza trucco?

Questa una sua foto ripresa da un momento al Gf Vip. Vedere Soleil al naturale ci lascia senza parole, perchè è bellissima. Anche senza un filo di make up il suo viso splende, ed è impossibile non apprezzarne la bellezza, non trovate? E’ proprio lei una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip. La Sorge, con la sua personalità schietta e molto forte, sta conquistando i telespettatori.