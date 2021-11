Nell’86 ci ha fatto sognare al fianco di Tom Cruise in Top Gun: oggi ha cambiato vita e appare così

Vero cult del cinema, il film Top Gun aveva come protagonisti due attori davvero eccellenti: lui era Tom Cruise, lei ve la ricordate?

Sono passati ben 35 anni, ma Top Gun non ha mai smesso di emozionare. A questa pellicola è associata la fama di Tom Cruise, uno degli attori più apprezzati del pianeta, ma anche quella di Kelly McGillis, oggi 64enne.

La bellissima attrice che all’epoca non aveva ancora trent’anni, interpretò il ruolo di Charlie Blackwood, l’insegnante di astrofisica al corso Top Gun. Incontratisi ad un’usicta serale al circolo ufficiali, tra lei e Maverick (Tom Cruise) scoppierà una passione incontrollabile che sfocerà in grande amore.

Prima di conquistare il successo mondiale con questa pellicola diretta da Tony Scott, la McGillis aveva debuttato tre anni prima nel film Reuben, Reuben di Robert Ellis Miller. Altri personaggi importanti nella sua carriera sono stati la vedova amish in Witness – Il testimone (1985) e Oltre ogni rischio (1989).

Ora che sono trascorsi così tanti anni, com’è diventata e cosa fa l’attrice?

E’ stata la stella di Top Gun: negli ultimi anni la sua vita ha avuta una svolta radicale

Dopo il successo ottenuto nel ruolo di Charlie, la McGillis ha continuato a recitare: il suo ultimo film è stato il thriller Madre di ogni segreto del 2017, diretto da Lucinda Spurling.

Già madre di due figlie nate dal secondo matrimonio col venditore di yacht Fred Tillman, dopo il divorzio nel 2009 ha dichiarato la propria omosessualità. Ha deciso di non partecipare al sequel di Top Gun: “Ho un look che rispecchia la mia età e questo non è ciò che viene richiesto a Hollywood. Ma io preferisco sapere chi sono, le mie priorità sono cambiate”, ha dichiarato.

