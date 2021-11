Riuscite a riconoscere l’attrice in foto? L’abbiamo tanto amata ne Il Segreto: dopo la decima stagione non vi ha fatto più ritorno.

Il Segreto ha chiuso i battenti a maggio 2021, pochi mesi fa. L’ultima puntata ha lasciato i telespettatori senza parole. Nessuno poteva immaginare che, la soap tanto amata, potesse finire in questo modo.

Nell’ultimo episodio abbiamo visto che Donna Francisca ha cercato in tutti i modi di far fuori Don Filiberto. Ma il sacerdote, in preda alla follia, ha riempito Puente Viejo di bombe. Il Paese viene così completamente distrutto e molti abitanti, come abbiamo visto, hanno perso la vita. I primi sono stati proprio Francisca, Filiberto e Raimundo. E la stessa Montenegro, ormai morta, rivela sul finire della telenovela, il grande segreto: è l’eterno amore per Raimundo il segreto che ha mantenuto per tanto tempo. Per le strade di Puente Viejo abbiamo visto e amato tutti i personaggi. L’attrice in foto ha fatto parte anche lei del cast, ma dopo la decima stagione ci ha detto addio. La riconoscete?

E’ l’amatissima attrice de Il Segreto: in questo scatto social, la riconoscete?

Anche l’attrice in foto ha fatto parte della soap. Purtroppo, ci ha detto addio alla decima stagione. E’ andata via, inscenando la sua morte, per sfuggire a Faustino che voleva ucciderla. Infatti, prima ancora, proprio questo personaggio le ha sparato, ma lei è riuscita a sopravvivere. Ha lasciato Puente Viejo, separandosi dal suo grande amore, Mauricio. Adesso, avete capito di chi parliamo? L’attrice in foto ha interpretato la bottegaia Fe.

E’ stata Marta Tomasa Worner a dare il volto e la voce a questo esuberante personaggio. Dopo aver lasciato la soap, nella decima stagione, la vediamo così, come nella foto in alto. Il suo colore di capelli, sull’arancio acceso non sfugge assolutamente. E’ un dettaglio che di sicuro la caratterizza. In questi anni, Marta ha continuato a lavorare. Forse, non tutti lo sanno, ma oltre ad essere un’eccellente attrice, è anche una ballerina e coreografa.