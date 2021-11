Amici, Garrison spiazza: “Un brutto periodo”, poi si commuove in diretta

Garrison spiazza tutti ad Amici: prima si lascia andare ad un’amarissima confessione, poi si commuove in diretta, cos’è accaduto.

Un graditissimo ritorno, quello che, nel corso delle scorse puntate, si è verificato nello studio di Amici! A distanza di anni dal suo ‘addio’ al programma di Canale 5, è ritornato il mitico Garrison! Ricordate quando era un insegnante e con le sue coreografie faceva impazzire tutti?

Leggi anche –> Amici 21, un colpo di scena del tutto inaspettato: è stata eliminata

Proprio nel corso delle puntate scorse dal daytime di Amici, Garrison ha fatto ritorno dello studio del talent. Ed, in particolare, è stato il giudice di diverse esibizioni dei ballerini. Ciascuno dei talenti, infatti, ha avuto un’ora di tempo per preparare una performance per poi esibirsi dinanzi al mitico coreografo. Un momento davvero unico, non c’è che dire. Anticipato, tra l’altro, da una splendida sorpresa che l’ha letteralmente spiazzato. Sia chiaro: non è stato soltanto il simpaticissimo Rochelle ad essere rimasto senza parole, ma anche il suo pubblico. Nel bel mezzo del suo discorso, Garrison si è lasciato andare ad una confessione davvero da brividi. “È stato un brutto periodo”, scopriamo cos’è successo. E a cosa si riferisce.

Leggi anche –> Amici 21, LDA figlio di Gigi D’Alessio ha una sorella bellissima: non l’avete mai vista?

Amici, Garrison spiazza in diretta: cos’è successo

Una vera e propria sorpresa, quella che Garrison ha ricevuto nel corso della sua ultimissima ospitata ad Amici. Alla quale, tra l’altro, sono seguite delle parole davvero da brividi. Dopo aver ricevuto gli auguri dei ballerini professionisti ed aver spento insieme a loro le candeline, Garrison non ha potuto fare a meno di esprimere la sua emozione. E spendere per loro delle parole davvero commoventi. “Davanti a me ci sono ballerini che ho cresciuto io, altri con cui ho lavorato e i nuovi che mi piacciono molto. Noi ballerini siamo pochi, siamo una comunità… una famiglia”, ha iniziato a dire il buon Rochelle, rivolgendosi a tutti i ballerini.

Leggi anche –> Amici 21, chi è Andrea: età, Instagram e chi è il papà del nuovo allievo

Dopo questo commovente discorso, però, Garrison non ha potuto fare a meno di fare riferimento al drammatico periodo che, a causa dell’emergenza Covid, il mondo dello spettacolo ha dovuto subire. “Abbiamo passato un brutto periodo. Tornare a vedere le vostre facce e i vostri talenti mi fa molto piacere”, ha detto il coreografo, lasciando tutti senza parole.

Vi piacerebbe rivedere Garrison tra il ‘parterre’ di insegnanti?