Amici 21, LDA è il figlio di Gigi D’Alessio, ma sapete che ha anche una sorella più grande?

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi LDA si sta facendo conoscere grazie al suo talento. Quando è arrivato, non si è presentato con il suo nome, ma con un nome d’arte. Ma era molto difficile non scoprirlo, l’allievo del talent è il figlio del grande Gigi D’Alessio.

Molte volte, nella scuola, la sua presenza è stata messa in dubbio da Anna Pettinelli. Per ben due volte, la professoressa ha richiesto una sfida. Ma LDA le ha vinte entrambe. Il giovane è il figlio dell’artista e della sua prima moglie Carmela Barbato. Non è figlio unico, ma come sappiamo, ha due fratelli, Claudio e Andrea, quest’ultimo nato dalla relazione con Anna Tatangelo e una sorella Ilaria. Anche se, a breve, Gigi D’Alessio diventerà di nuovo padre, della sua compagna Denise. Ma tornando a noi, avete mai visto la sorella dell’allievo di Amici? E’ una bellissima donna!

LDA, il figlio di Gigi D’Alessio ha una sorella: l’avete mai vista?

LDA è l’allievo della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. E’ entrato fin dalla prima puntata ed è stato Rudy Zerbi a volerlo nel suo team. In queste settimane, però, è stato messo più volte in discussione da Anna Pettinelli.

Anzi, la maestra di canto ha cercato di eliminarlo, mettendolo in sfida per ben due volte. Ma il giovane è riuscito a riprendere la felpa. Quando è entrato, si è presentato con il suo nome d’arte, ma era difficile non scoprire che Luca è il figlio di Gigi D’Alessio. Come abbiamo di sopra accennato, ha due fratelli e una sorella. Voi avete mai visto la figlia di Gigi? Si chiama Ilaria e ha 29 anni:

Osservando lo scatto diciamo innanzitutto che è bellissima. Mentre LDA somiglia molto a Gigi D’Alessio, la giovane ha una somiglianza con sua madre, Carmela Barbato, la prima moglie dell’artista. Ma cosa sappiamo sul suo conto? A quanto pare, Ilaria ha conseguito la laurea in Scienze Politiche, presso L’Università La Sapienza di Roma, nel 2017.