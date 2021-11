Beautiful, la nuova Taylor ha già recitato nella soap: ricordate il suo personaggio? Sono passati tantissimi anni.

Una notizia che ha fatto letteralmente impazzire i fan di Beautiful: Tayloer Hayes sta per tornare! L’ex moglie di Ridge Forrester e mamma di Steffy sta per approdare nuovamente a Los Angeles, più carica che mai. A dare il volto all’amatissimo personaggio, però, non sarà la storica attrice Hunter Tylo, ma Krista Allen. Una new entry nella soap? Apparentemente sembrerebbe di sì, ma la risposta esatta è no!

La bellissima attrice, infatti, è già apparsa nella famosa soap opera americana, anni ed anni fa: ricordate il personaggio che ha interpretato? Facciamo insieme un tuffo nel passato.

Beautiful, l’attrice che sarà Taylor era già apparsa nella soap: sono passati tanti anni

Krista Allen sarà la nuova Taylor! Una notizia che ha ha diviso il pubblico: in molti sono felici per il ritorno del personaggio, ma c’è anche chi è dispiaciuto di non rivedere sul set Hunter Tylo, l’attrice che per più di 30 anni ha interpretato il grande amore di Ridge ( insieme a Brooke!). Quel che è certo è che il personaggio di Taylor tornerà col botto, col carattere forte e determinato per cui si è sempre contraddistinto. Ma Krista Allen era già stata sul set di Beautiful!

Forse nessuno lo ricorda, ma l’attrice è già apparsa in alcuni episodi della soap, negli anni ’90. Come riporta TV Soap, l’attrice ha interpretato Shelley, una ragazza che ha recitato in alcune scene con Sly Donovan, personaggio interpretato da Brent Jasmer, uno delle figure centrali della soap nella metà degli anni ’90. Fu un ruolo breve per l’attrice, che all’epoca era molto giovane e terrorizzata dalle telecamere!

Stavolta, per la Allen un ruolo più che centrale: il ritorno di Tayloer è super atteso dai telespettatori. Che si chiedono: tornerà per rubare Ridge all’acerrima nemica Brooke Logan? Non vediamo l’ora di scorprirlo!