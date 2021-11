Benvenuto Riccardo! Il famoso attore è diventato papà: splendida notizia

Splendida notizia: Il famoso attore è finalmente diventato papà, benvenuto Riccardo!

Il famoso attore di molte fiction e film è diventato papà per la seconda volta, ficco azzurro in arrivo! Giovedì 11 novembre è arrivato il secondo figlio per l’attore e la sua compagna, che già hanno avuto un altro bambino, nato nella primavera del 2020, in piena pandemia.

Il dolcissimo annuncio è arrivato tramite post Instagram dalla neo mamma, compagna del noto attore. Lo scatto in bianco e nero ritrae solo un pezzo del piccolino, avvolto nelle coperte della sua culla. La mamma accompagna la foto con una divertente e molto personale didascalia: “pulcinibus”, insieme all’emoticon di un pulcino che esce dall’uovo. La coppia ha scelto il nome Riccardo per il loro secondogenito, un nome di origine germanica che significa “potente” e “valoroso”. Un nome da vero guerriero per il piccolo di casa!

Leggi anche È diventato papà per la prima volta: “È stata lunga e difficile”, il cuore esplode di gioia

Il famoso attore è diventato papà di Riccardo

La felice coppia ha appena conosciuto il loro bimbo Riccardo, il secondo arrivato in famiglia, dato che l’attore e la sua compagna sono già genitori di Lorenzo, nato nel 2020. Ora Lorenzo ha un nuovo fratellino e la coppia è al settimo cielo. Si tratta dell’attore Alessio Boni e della sua compagna Nina Verdelli. Boni è noto al grande pubblico per i suoi ruoli in produzioni cinematografiche, fiction televisive e anche il teatro.

Leggi anche Alessio Boni è diventato papà: chi è la compagna

Tra i suoi lavori spiccano la partecipazione nel 2010 al film The Tourist, con i colleghi americani Angelina Jolie e Johnny Depp, dove interpreta il sergente dell’Interpol. Tra i suoi lavori più recenti troviamo il docu-drama italiano Sul tetto del mondo, dove Boni interpreta il protagonista della storia, l’alpinista ed esploratore Walter Bonatti. Inoltre proprio nel 2021 è uscito il film sulla vita della piccola Yara Gambirasio, nel film Yara. Alessio Boni in questa produzione veste i panni del colonnello Vitale.

L’attore fa coppia fissa dal 2015 con la sua compagna Nina Verdelli, di 18 anni più giovane di Boni. I due hanno due figli ma non hanno alcuna intenzione di sposarsi per ora. Nina Verdelli è una figlia d’arte. Suo padre è il direttore di Sette, Gazzetta dello Sport e Vanity Fair, mentre la mamma di Nina è la direttrice di Donna Moderna. La Verdelli ha probabilmente preso molta ispirazione dai suoi genitori, dato che anche lei è una giornalista, ed è possibile leggere i suoi articoli su Vanity Fair.

Leggi anche Alessio Boni, clamoroso retroscena sulla sua carriera: solo adesso spunta fuori

Tante congratulazioni ai neo genitori per l’arrivo del loro piccolo Riccardo.