A casa di Chiara Ferragni è già Natale: luci che cambiano colore battendo le mani e altre meraviglie, il costo totale vi lascerà di stucco

Il Natale sta arrivando e sui social Chiara Ferragni mostra i meravigliosi addobbi scelti per la sua casa: il costo è da non credere!

Manca poco più di un mese al Natale e a dettare legge in materia di moda (anche per quanto riguarda la casa) è sempre lei, la regina delle influencer Chiara Ferragni. Sul suo profilo Instagram da oltre 25 milioni di follower, la moglie di Fedez ha mostrato gli addobbi all’ultimo grido con cui ha decorato la propria abitazione.

Per darvi un’idea, vi anticipiamo che il risultato strabiliante è frutto della creatività di Vincenzo D’Ascanio, lo stesso flower e event designer che si occupò del matrimonio con Fedez.

In un video postato in questi giorni su Instagram, si vede la Ferragni far strada ai fan dall’ingresso al salotto dove si trova un fantastico albero di Natale: sulla porta di casa, una ghirlanda fatta da benauguranti mele rosse e circondata da decine e decine di palline introduce perfettamente nell’atmosfera natalizia.

In salotto, si resta subito abbagliati dai giochi di luci sull’albero: al battito delle mani, probabilmente attraverso un’app, i colori e i disegni cambiano creando una magia davvero unica.

Senza dimenticare il tripudio di addobbi che adornano i rami: palline, pupazzetti e chi più ne ha più ne metta. Ma a quanto ammonta il costo totale di tutte queste meraviglie?

Chiara Ferragni, la sua casa a Natale si riempie di magia: l’influencer non ha badato a spese

Ciascuna di queste decorazioni da sogno è quindi opera del team di Vincenzo D’Ascanio e, in base al sito del brand, possiamo ipotizzare la spesa totale fatta dai Ferragnez per celebrare la festività più sentita dell’anno.

La vistosa ghirlanda di mele rosse è in vendita sul sito del marchio al costo di 149 euro. Il prezzo dell’abete va dai 630 ai 1269 euro, in base alle dimensioni. Le luci Twinkly non costano meno di 100 euro e i vari addobbi del brand vanno dai 7 ai sedici euro ogni singolo pezzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Aggiungendo poi il prezzo di tutti gli altri festoni nella casa, è facile dedurre che la spesa sia stata alquanto considerevole ma c’è da ammettere però che il risultato è semplicemente divino!