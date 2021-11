Cosa guarda in tv Maria De Filippi? La ‘rivelazione’ a La Vita in diretta non passa inosservata.

Un siparietto che non è passato inosservato, quello nato qualche giorno fa nello studio de La Vita in diretta. Durante una parentesi dedicata a Ballando con le stelle, spunta fuori il nome di Maria De Filippi, che ogni sabato sera è in “sfida” contro la trasmissione di Milly Carlucci, con il suo Tu si que vales.

Ospite nella trasmissione di Alberto Matano anche Anna Pettinelli, coach di canto ad Amici. Quando quest’ultima ammette di guardare Ballando con le stelle, Zazzaroni chiede: “Maria lo sa?”. Da qui un siparietto imperdibile. Ecco cosa è successo.

LEGGI ANCHE —->Tu si que Vales, il retroscena che non t’aspetti su Rudy Zerbi: avete visto cosa fa con Maria De Filippi?

Cosa guarda in tv Maria De Filippi? Il siparietto a La Vita in diretta sulla sfida del sabato sera

“Io sono una spettatrice di Ballando con le stelle, vi guardo e mi appassiono”, ammette Anna Pettinelli, in studio a La Vita in diretta. È a questo punto che Ivan Zazzaroni chiede alla Pettinelli se Maria De Filippi fosse a conoscenza della cosa, essendo la Pettinelli un’insegnante di Amici, il talent show di Maria De Filippi. “Certo che lo sa, perché non dovrebbe saperlo, non c’è niente di male”, risponde la Pettinelli. E, in sottofondo, si sente Carolyn Smith esclamare: “Anche lei lo guarda”, riferendosi a Maria De Filippi. La scena è stata riportata su Twitter da Cinguetterai:

La De Filippi il sabato sera guarda #BallandoConLeStelle e Milly se la ride #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/FCZb5dWl1U — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 12, 2021

Un siparietto durante il quale si vede collegata in video Milly Carlucci, che sorride. E a proposito della sfida del sabato sera, è la trasmissione di Maria De Filippi a trionfare in termini di ascolti, nonostante il grande successo di Ballando: nell’ultima puntata, lo show di Canale 5 è stato seguito da circa 4,6 milioni di spettatori pari al 27, 9 % di share, contro i 3,6 milioni di Ballando ( 20,5 %)

LEGGI ANCHE —->Ballando con le stelle, “Come ti permetti?”: lite senza precedenti dopo un’esibizione

E voi, cosa guardate il sabato sera: Ballando con le stelle o Tu si que vales?