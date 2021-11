Cuori, quando andranno in onda le ultime tre puntate della fiction? Le novità sulla fiction di Rai Uno.

Questa sera, martedì 16 novembre, su Rai Uno andrà in onda la sesta puntata di Cuori, la nuova fiction di Rai Uno con Daniele Pecci, Pilar Fogliati e Matteo Martari. Un appuntamento del tutto eccezionale: le prime cinque puntate della serie tv, infatti, sono stare trasmesse di domenica sera.

Questa sera andranno in onda l’undicesimo e dodicesimo episodio: i colpi di scena saranno tantissimi. Ma in tanti si chiedono: quando saranno trasmesse le prossime puntate della fiction? Ecco cosa sappiamo.

Cambio di programma per Cuori: in onda martedì 16 novembre, ma quando vedremo le prossime puntate?

Una meravigliosa notizia per i fan di Cuori, la serie tv di Rai Uno che racconta le vicende di un gruppo di medici del reparto di cardiochirurgia dell’ospedale Le Molinette di Torino, ambientata sul finire degli anni ’60. Ebbene, la sesta puntata della fiction andrà in onda questa sera, martedì 16 novembre: ben due nuovi episodi ricchi di colpi di scena. Doppio appuntamento settimanale, quindi, per i telespettatori: ma cosa accadrà per le prossime puntate?

La settima puntata di Cuori, salvo cambiamenti dell’ultima ora, tornerà in onda regolarmente di domenica sera: sarà quindi trasmessa domenica 21 novembre. E così anche le successive puntate dovrebbero tornare alla collocazione iniziale della domenica sera. Dopo la puntata di questa sera, quindi, ne restano due, la settima e l’ottava, che saranno trasmesse rispettivamente il 21 novembre e il 28 novembre.

Non ci resta che attendere per scoprire tutti i colpi di scena del finale di stagione della fiction, che ha ottenuto un grandissimo successo sin dal primo appuntamento. Ricordiamo che questa sera andrà in onda la settima puntata con ben due nuovi episodi imperdibili, dal titolo “Miracoli” e “La scelta di Mosca”. Voi li seguirete?