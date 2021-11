Decisione choc presa da Mediaset: dopo anni sul piccolo schermo, tre programmi diranno addio al pubblico, clamoroso!

I vertici di Mediaset, a cui fa capo Piersilvio Berlusconi, figlio dell’ex premier Silvio Berlusconi, a quanto pare stanno pensando di cambiare la loro linea editoriale. Come? tagliando ben tre programmi che erano trasmessi da moltissimi anni. Una decisione choc presa dal Biscione!

Alla base di questa notizia, ci sarebbe l’indiscrezione riportata dalla testata giornalistica online Fanpage.it, la quale ha assicurato di avere fonti certe all’interno di Mediaset. A quanto pare, la ragione all’origine di questa drastica decisione, sarebbe la volontà di una riorganizzazione di tali programmi, in vista di un miglioramento degli ascolti. Inoltre, probabilmente verrà fatto un taglio decisivo alle risorse giornalistiche, per ottimizzare poi, quelle che rimarranno. Dopo anni di ascolti, i telespettatori dovranno salutare tre programmi Mediaset.

Decisione choc di Mediaset: addio ad alcuni programmi!

La decisione di fermare alcuni programmi storici di Mediaset, è una svolta incredibile per la realtà dell’imprenditore milanese Piersilvio Berlusconi. A quanto pare i programmi che saluteranno il grande pubblico sono StudioAperto, il Tg4 e SportMediaset. Le fonti di Cologno Monzese tuttavia, dichiarano che non sarà una vera e propria chiusura, ma piuttosto una riorganizzazione delle risorse e della linea di tutte le testate.

Un simile cambiamento ovviamente provocherà anche dei tagli di personale. Già si parla di ben 45 fuoriusciti nell’arco di tre anni. Piersilvio Berlusconi ha spiegato con un esempio che, piuttosto di inviare 3/4 giornalisti diversi per ogni telegiornale a una conferenza stampa, ne verrà inviato uno massimo due, e questi si occuperanno delle notizie sia per il Tg5 che per Tgcom24, le uniche due testate a non subire nessuna variazione per ora. Un’ottimizzazione sotto ogni fronte per Mediaset! Un’altra indiscrezione sembrerebbe mettere nel mirino dell’azienda milanese anche alcuni programmi di infotaiment. Quei programmi che di base trattano d’intrattenimento ma che comunque forniscono informazioni utili. Tra questi potrebbero esserci anche i programmi dell’iconica Barbara d’Urso, tra cui anche Pomeriggio Cinque.

Una svolta di rotta decisamente importante per il gruppo di Fininvest. Siamo curiosi di vedere come sarà il nuovo apparato d’informazione gestito da Piersilvio Berlusconi.