È scoccata la scintilla? In diretta spunta la verità: non ci sono più dubbi

È scoccata la scintilla tra i due? In diretta spunta tutta la verità: non ci sono più dubbi nel loro rapporto.

È scoccata la passione tra i due bei concorrenti del talent show? Sembrerebbe proprio di si. Arriva in diretta la verità, i due spiegano tutto.

I due ragazzi a quanto pare sembrerebbero molto intimi anche a telecamere spente, pizzicati in atteggiamenti decisamente passionali. Sarà nata una nuova coppia? Nel corso della diretta della quinta puntata del talent, i due hanno finalmente messo le carte in tavola, e si sono aperti sui sentimenti che provano l’uno per l’altra. “Lei mi piace, è una bella ragazza e ha anche un bel carattere” afferma il diretto interessato. Lei risponde “c’è molta sintonia”. Vediamo come sono andate veramente le cose.

Leggi anche Amici 21, scatta il bacio tra due allievi: si è formata una nuova coppia

È scoccata la scintilla tra i due? Spunta la verità in diretta

La passione può scoccare inevitabilmente tra due giovani e bei ragazzi, specialmente se a fare da complice è la pista da ballo! La coppia in questione infatti, sta attualmente partecipando al talent show di danza, Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci accompagnata dal fedele Paolo Belli. Lui è il bel Alvise Rigo, un ex rugbista, modello e personal trainer originario di Venezia. Lei è la maestra e ballerina professionista di Ballando con le stelle, si chiama Tove Villfor e viene dalla Svezia. Una coppia affascinante che ha subito attirato l’attenzione su di sé, per la bellezza, il talento e soprattutto l’enorme affinità tra i due.

Leggi anche Ballando con le stelle, “Come ti permetti?”: lite senza precedenti dopo un’esibizione

Tra i due c’è stata fin da subito molta complicità, cosa che non è sfuggita al pubblico a casa e anche da alcuni dei giurati, soprattutto da Rossella Erra. Finalmente nell’ultima e quinta puntata andata in onda sabato 13 novembre, i due sono usciti allo scoperto e hanno fatto grandi rivelazioni. Il modello ha dichiarato che all’interno del programma sta scoprendo delle emozioni fortissime, mai provate, aggiungendo: “Tove mi piace è una bella ragazza, ha una bella personalità, abbiamo una bella intesa”. La bella ballerina professionista invece, risulta più misurata nelle parole che dice: “adesso siamo una squadra, è questo che importa, poi se più avanti diventerà qualcos’altro lo vivremo”.

Leggi anche Alvise Rigo, sapete dove l’abbiamo già visto prima di Ballando con le Stelle? Incredibile apparizione

La coppia poi ha preferito non aggiungere altro, e far parlare il loro talento e sintonia sulla pista da ballo. Noi già li adoriamo! E non vediamo l’ora di vedere come proseguirà il rapporto tra i due.