Fiocco azzurro per l’amatissimo attore: è diventato papà per la prima volta, gioia immensa per la coppia.

Uno degli attori italiani più amati è diventato papà per la prima volta! La splendida notizia è stata riportata da Whoopsee.it, ma non c’è stato ancora alcun annuncio o dichiarazione dai neo genitori. Per loro un fiocco azzurro: nella mattina di ieri, lunedì 15 novembre, è nato un maschietto.

Una grande gioia per la coppia, che si è unita in matrimonio in gran segreto nel luglio del 2020: la notizia delle nozze è spuntata fuori solo giorni dopo, quando sono stati pubblicati alcuni scatti del loro giorno speciale. Scopriamo i dettagli di questa splendida notizia.

Il famoso attore è diventato papà: fiocco azzurro per la coppia, genitori per la prima volta

Arriva una splendida notizia per l’attore, durante le riprese de La Porta Rossa 3: Lino Guanciale è diventato papà! A riportare la notizia è stato Whopsee.it, che rivela che la moglie dell’attore, Antonella Liuzzi, ha dato alla luce un maschietto lunedì mattina. Una gioia immensa per la coppia, sposata dal 2020: Antonella è un’insegnante di master alla Bocconi di Milano, ma originaria del Barese.

Dopo la gioia delle nozze, quella dell’arrivo del loro primogenito, di cui non si conosce ancora il nome: i diretti interessati non hanno ancora rilasciato dichiarazioni, confermando la loro riservatezza sulla vita privata. Le nozze, celebrate il 18 luglio del 2020, sono avvenute in gran segreto, alla presenza di pochi intimi: la notizia è stata annunciata sui social solo giorni dopo.

Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai neo genitori Lino e Antonella, congratulazioni!

La Porta Rossa 3, quando andrà in onda?

Come abbiamo detto, Lino Guanciale è impegnato nelle riprese della terza ed ultima stagione della fiction di Rai Due, di cui protagonista. Riprese iniziate a fine agosto, sempre a Trieste, e che dureranno circa quattro mesi. Ma quando andranno in onda i nuovi episodi? La data è ancora da decidere, ma con ogni probabilità in autunno del 2022.