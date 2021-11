GF Vip, Alex Belli e Soleil: quel particolare non passa inosservato, cosa c’è dietro? Ecco cosa hanno notato tutti durante la puntata di ieri.

Una puntata scoppiettante, quella del GF Vip in onda ieri, lunedì 15 novembre 2021. Una puntata in cui è successo davvero di tutto. E, ancora una volta, si è parlato del “triangolo” formato da Alex Belli, la moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Tra i due coinquilini c’è davvero soltanto una semplice amicizia come loro continuano a sostenere? Un dettaglio, ieri, ha alimentato qualche dubbio.

Durante la diretta, tutti hanno notato un particolare e anche Alfonso Signorini non ha potuto non indagare, chiedendo spiegazioni ai diretti interessati. Scopriamo cosa è successo!

GF Vip, Alex Belli e Soleil: avete notato quel dettaglio? C’è una spiegazione

Avete seguito la puntata di ieri del GF Vip 6? I colpi di scena nella casa più spiata della tv sono ormai all’ordine del giorno! Tra i protagonisti di questa edizione ci sono senza dubbio Alex Belli e Soleil Sorge: il loro rapporto è chiacchieratissimo e c’è chi ancora crede che tra di loro ci sia più di un’amicizia. A far discutere, ieri, è stato un altro particolare. Lo avete notato?

Per la puntata di ieri sera, Soleil ha indossato una camicia di Alex Belli! Proprio così, la camicia a fantasia con sfondo verde e nero sfoggiata dalla Sorge è proprio dell’attore. I telespettatori più attenti lo hanno subito notato, una pioggia di commenti ha invaso Twitter:

Ma perché ha scelto di indossarla? È stato proprio Alfonso a chiederlo ai diretti interessanti, ammettendo che questa scelta fosse alquanto “sospetta”. Ma Soleil spiega di aver indossato la camicia sotto consiglio di Lulù, poiché tutti le avevano bocciato la maglia nera scelta precedentemente per la serata.

Insomma, un semplice caso, ma niente di più dietro la scelta di Soleil. E voi, avevate notato questo particolare nel look della bellissima concorrete?