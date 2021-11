Oggi si mostrano così, ma ricordate com’erano Il Volo ai loro esordi? Sono trascorsi esattamente 12 anni da quel momento: è impressionante!

Un nome, una leggenda! Stiamo parlando proprio di loro: Il Volo! Il trio musicale, come ben sappiamo, è nato nel 2009. E, da quel momento, non soltanto ha collezionato incredibili successi, ma è riuscito a rivelarsi uno dei gruppi più amati in assoluto.

Insieme sono una vera e propria forza! Gianluca, Piero ed Ignazio si sono conosciuti sul palco del programma ‘Ti lascio una canzone’. E non si sono mai più lasciati. Ciascuno di loro, come ricorderete, era stato scelto per partecipare al programma di Antonella Clerici. Appena arrivati sul palco e dimostrata la loro bravura, Roberto Cenci li ha fatto cantare insieme, sancendo così la loro unione. Sono trascorsi esattamente 12 anni da questo momento, ma Il Volo continua ad essere attivo. E ad essere il protagonista di successi impressionanti. Siete curiosi, però, di ricordare com’erano ai loro esordi? Ad oggi, Gianluca, Piero ed Ignazio sono degli uomini a tutti gli effetti, ma com’erano nel 2009? Ci penseremo noi a mostrarvi ogni cosa, tranquilli!

Ricordate com’erano ai loro esordi? 12 anni fa il Volo era proprio così: impressionante!

Sono trascorsi esattamente 12 anni da quando, per la prima volta in assoluto, Gianluca Ginoble, Piero Barone ed Ignazio Boschetto cantavano per la prima volta sul palco di Ti lascio un canzone e non si lasciavano mai più. Era esattamente il 2009 e, da quel momento, il trio non soltanto non si è mai più separato, ma ha dato origine ad una carriera davvero impressionante.

Ricordate, però, com’era Il Volo durante il suo esordio? Ad oggi, come dicevamo precedentemente, ciascun componente del trio è maturato. Ed è diventato un uomo a tutti gli effetti. Ecco, ma com’erano al loro esordio? Ricordiamo benissimo che, a Ti Lascio una canzone, la loro età oscillava tra i 14 e i 16 anni. Ebbene: siete curiosi di vederli? Eccoli qui:

Insomma, non c’è nulla da dire! Saranno anche cresciuti, com’è giusto che sia, ma Gianluca, Piero ed Ignazio sono sempre identici. È davvero impressionante!