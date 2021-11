Lei si chiama Nina ed è la figlia della celebre attrice italiana: l’avete riconosciuta? Qualche mese fa si è laureata in Storia dell’arte: incredibile!

Un traguardo davvero impressionante, quello raggiunto della figlia della celebre attrice italiana. E che lei stessa non ha perso occasione di poter condividere coi suoi sostenitori social. D’altra parte, il termine di un percorso universitario non è assolutamente cosa da tutti. Quello che, però, adesso vi chiediamo: siete riusciti a riconoscerla?

La giovanissima ragazza raffigurata in foto si chiama Nina. E non è altro che la figlia di una celebre attrice italiana. Su di lei, purtroppo, abbiamo pochissime informazioni. Oltre a sapere che si è laureata, proprio nel Gennaio scorso, in Storia dell’arte con ben 110 e lode, non sappiamo nient’altro. Ed anche sui social, purtroppo, non siamo riusciti a carpire moltissime informazioni dal momento che ha il profilo privato. Quello che, però, possiamo asserirvi con certezza è che la somiglianza tra lei e sua madre è davvero impressionante. Entrambe bionde ed entrambe bellissime, mamma e figlia vantano di una bellezza unica. L’avete riconosciuta? Stiamo parlando proprio di lei!

È la figlia di una celebre attrice italiana: sapete dirci di chi parliamo?

Sul suo canale social ufficiale, la celebre attrice italiana è davvero attivissima. E così, oltre a rintracciare scatti che la ritraggono nella sua quotidianità, siamo riusciti a rintracciare anche alcune foto del tutto ‘private’ e che riguardando la sua famiglia. Ad esempio, nel Gennaio scorso, il volto amatissimo nostrano ha condiviso uno scatto di sua figlia Nina nel giorno della sua laurea.

“Amore, ora sei pronta per spiccare il volo. Mamma e papà sono troppo emozionati”, scrive l’attrice a corredo di questo scatto. Voi, però, siete riusciti a riconoscerla? Sua figlia è bellissima e sua mamma lo è ancora di più, ma chi è? Ebbene. Stiamo parlando proprio di lei: Isabella Ferrari!

Dapprima da sola ed, in seguito, in compagnia di mamma e papà, Isabella Ferrari condivide questo magnifico ritratto di famiglia. E non può fare a meno di esprimere tutta la sua gioia e il suo orgoglio per questo traguardo davvero incredibile. Avete notato anche voi? Mamma e figlia sono due gocce d’acqua: complimenti!