Massimo Giletti è un giornalista molto famoso ma non tutti conoscono il suo titolo di studio: che laurea ha il conduttore di Non è l’Arena

La sua carriera giornalistica è tra le più apprezzate, ma forse non sapete che laurea ha Massimo Giletti: scopriamo il suo percorso di studi!

Dal 2017 è il volto del talk Non è l’Arena su La7, ma in ambito giornalistico il suo debutto è avvenuto alla fine degli anni ’80 nella redazione di Mixer di Giovanni Minoli.

Nato a Torino il 18 marzo del 1962, ha lavorato anche in radio e come presentatore autore televisivo. Sul piccolo schermo, Massimo Giletti appare per la prima volta nel 1994, alla conduzione di Mattina in famiglia su Rai 2. Da allora, grazie al suo talento e al suo carisma, è uno dei volti più amati della tv. I fatti vostri, Domenica In, Il lotto alle otto, Casa Raiuno sono solo alcuni dei programmi che lo hanno visto protagonista, ma sappiamo tutti che da anni si è dedicato quasi completamente al giornalismo.

Dopo il grandissimo successo riscosso con L’Arena di Rai 1 e circa trent’anni trascorsi alla tv di Stato, da 4 anni è al timone di Non è l’Arena sull’emittente di Urbano Cairo. Qui si dedica al giornalismo d’inchiesta riscuotendo ottimi risultati in termini di ascolti.

Dall’azienda di famiglia alla tv: sapete che laurea ha Massimo Giletti?

La vita privata di Massimo Giletti è da sempre oggetto di curiosità: numerosi i flirt, veri o presunti, che gli sono stati attribuiti nel corso degli anni. Non tutti sanno inoltre qual è stato il percorso di studi che lo ha portato a diventare l’uomo di successo che è oggi.

Iniziamo col dire che la famiglia del celebre conduttore possiede un’azienda tessile, la Giletti Spa, con sede a Ponzone di Trivero. Dopo aver frequentato a Torino il liceo classico Massimo D’Azeglio, si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza dove ha conseguito la laurea con il massimo dei voti.

Conclusi gli studi, Giletti ha trascorso un periodo a Londra e ha lavorato per un po’ nella ditta di famiglia. Quando nel 2020 suo padre Emilio è venuto a mancare, Massimo è diventato presidente dell’azienda.

