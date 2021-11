Nancy Brilli è un’attrice famosissima e vanta di un successo impressionante, ma sapete com’è iniziata la sua carriera: retroscena impressionante.

È, senza alcun dubbio, una delle attrici più apprezzate del cinema italiano, Nancy Brilli. Nata a Roma nel 1964, ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo quando era soltanto una ragazzina. E, da quel momento, ha letteralmente spiccato il volo.

Leggi anche –> Nancy Brilli, spunta una foto inedita: “Sono stata anche mora”, che schianto!

Attrice teatrale, televisiva e cinematografica, Nancy Brilli vanta di una carriera davvero impressionante. Siete curiosi di sapere, però, com’è iniziata il suo cammino da attrice? Siamo certi che, seppure sia amatissima, non tutti conoscono questo retroscena su di lei. A questo punto, quindi,vi chiediamo: siete curiosi di sapere ogni cosa? Ci pensiamo noi immediatamente. Anche e che, ci teniamo ad anticiparvelo, si tratta di qualcosa di ‘particolare’. E che, senza alcun dubbio, non tutti avrebbero mai immaginato. Bando alle ciance, ecco cosa abbiamo appena scoperto su Nancy Brilli e l’inizio della sua magica carriera.

Leggi anche –> Non tutti immaginano questo retroscena su Alfonso Signorini: non solo giornalista e conduttore, ma…

Nancy Brilli, come ha iniziato la carriera da attrice? Non tutti lo immaginano

Bellissima e famosissima: Nancy Brilli è una delle attrici più amate ed apprezzate dello spettacolo teatrale. Super professionale ed adatta a ciascun ruolo attribuitole, l’attrice romana ha vestito tantissimi panni, tutti diversi tra di loro, ed è riuscita a portare a casa dei risultati davvero impressionanti. D’altra parte, non è un caso se è detentrice di un Telegatto, di un David di Donatello e di un Nastro d’Argento per la sua interpretazione nel film ‘Piccoli Equivoci’ nel 1990. Insomma, una carriera davvero impressionante, ma sapete com’è iniziata?

Leggi anche –> Forse non tutti lo sanno, ma Nancy Brilli è stata sposata con un attore famosissimo: il primo incontro è avvenuto sul set

Come dicevamo precedentemente, il debutto di Nancy Brilli è avvenuto quando era soltanto una ragazzina. Ecco, ma è avvenuto in particolare? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, ai tempi del liceo, la simpaticissima romana condividesse la classe con Vittoria Squitieri. Il suo nome non vi risulta affatto nuovo? Avete ragione! Lei è la figlia di Pasquale Squitieri, notissimo regista. Ed è proprio Vittoria a presentarla a suo padre. Ed è proprio con il buon Squitieri che Nancy Brilli compie il suo esordio nel film ‘Claretta’. Insomma, un retroscena davvero incredibile, non credete?

Voi l’avreste mai immaginato?