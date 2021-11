Piedi al limite, “Come muffa”: il caso di Mickey è piuttosto grave, le immagini parlano da sole

Il dottor Brad Shaeffer di Piedi al limite stavolta dovrà occuparsi di Mickey: le immagini non lasciano dubbi, la situazione è grave.

I piedi di Mickey hanno proprio un brutto aspetto: le unghie sono nere e con macchie, perfino sua moglie prova ribrezzo nel guardarle. La coppia perciò si reca nello studio del famoso chirurgo podologo protagonista del programma Piedi al limite.

Dopo averlo visitato, il dottore diagnostica a Mickey una grave onicomicosi generata dall’umidità delle scarpe. Un problema ereditario, se si considera che anche suo padre aveva unghie simili. Come succede spesso nei suoi consulti, Shaeffer propone diverse soluzioni per guarire la patologia e offrire al paziente una vita migliore.

Per Mickey, il dottore individua la cura indicata in una pillola da prendere tutti i giorni per almeno tre mesi. Prima però sarà meglio tagliare le unghie di Mickey e, dato il loro spessore, sarà più indicato usare un tronchesino abbastanza grande.

Piedi al limite, le unghie di Mickey sono in pessimo stato: non crederete ai vostri occhi

Anche se potrebbe sembrare un’operazione abbastanza semplice, tagliare unghie affette da onicomicosi non è per nulla agevole. Il dolore si fa sentire e quei minuti sembrano interminabili.

Fortunatamente, il paziente stringe i denti e riesce a sopportare di attendere che il medico termini con il tronchesino. La moglie resta sconcertata nel vedere il pessimo stato delle unghie di Mickey! Finito il lavoro, Shaeffer spiega che quando l’obiettivo della pillola prescritta sarà quello di uccidere tutti i funghi per ridare alle unghie un aspetto sano.

Mickey ora ha riacquistato sicurezza in se stesso e si sente fiducioso e ottimista così come sua moglie.