Ha vestito i panni del mitico Pierino nei primi anni ’80, ma sapete cosa fa oggi Alvaro Vitali? Colpo di scena incredibile: cos’è successo.

Tutti lo ricordano e tutti, ancora adesso, continuano ad amarlo! Stiamo parlando proprio di lui: Alvaro Vitali! Nato a Roma nel 1950, inizia a muovere i primi passi nel mondo della recitazione quando era soltanto un ragazzino. Aveva soltanto 19 anni, infatti, quando debutta al cinema. E da origine ad una carriera davvero impressionante.

Leggi anche –> È stata l’iconica protagonista del film Flashdance: avete visto com’è diventata oggi? Stenterete a crederci

Nel corso della sua immensa carriera, Alvaro Vitali ha vestito tantissimi panni ed ha interpretato diversissimi ruoli. Quello che, però, ancora oggi continua ad essere indimenticabile è, senza alcun dubbio, Pierino. Diciamoci la verità: è davvero impossibile non ricordarlo! Il suo debutto in questi panni, come sappiamo, è avvenuto esattamente nel1981. Cosa sappiamo, però, adesso su di lui? Trascorsi tantissimi anni dal mitico Pierino, siete curiosi di sapere com’è cambiata la vita di Alvaro Vitali oggi? Pensate, l’attore è stato talmente amato ed apprezzato che sono davvero tantissime le persone che si chiedono qualche cosa in più su di lui. Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Hanno raggiunto l’apice del successo con ‘Drive In’: cosa fanno oggi i Trettrè? Non tutti lo immaginano

Cosa fa oggi Alvaro Vitali? Com’è cambiata la vita del mitico Pierino

Debuttato al cinema nel 1969, il mitico Alvaro Vitali ha dato origine ad una carriera piuttosto impressionante. Protagonista indiscusso di numerosi film, ma anche dell’indimenticabile Pierino, il simpaticissimo romano vanta di un successo assoluto. Ecco, ma cosa sappiamo adesso su di lui? Appurato che, sin dai suoi esordi, ha cavalcato la cresta dell’onda, siete curiosi di sapere cosa fa oggi?

Leggi anche –> “1980: il mio debutto”, l’attrice si mostra da piccolissima: sono trascorsi 41 anni, eccola oggi

A distanza di qualche anno dal suo incredibile successo, sembrerebbe che la vita di Alvaro Vitali sia letteralmente cambiata. Seppure poco presente sul piccolo e grande schermo, l’attore romano non ha mai perso la sua passione per la recitazione. Tanto è vero che, come raccontato dal diretto interessato, sembrerebbe che, insieme a sua moglie, continui a svolgere spettacoli. A quanto pare, la sua dolce metà è una bravissima cantautrice. Ed, insieme a lei, non perde occasione di poter dilettare il suo pubblico.

Vi piacerebbe rivederlo nuovamente sul piccolo schermo? A noi si, tantissimo! D’altra parte, Alvaro Vitali è, senza alcun dubbio, un pezzo di storia nostrana. Siete d’accordo?