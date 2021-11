Da quanto tempo va in onda Beautiful: tutte le curiosità sulla soap

La soap statunitense Beautiful tiene incollati alla tv più di 30 milioni di telespettatori ogni giorno, ma sapete da quanto tempo va in onda?

Un successo planetario mai tramontato quello della celeberrima soap opera made in Usa Beautiful, vera e propria istituzione dei palinsesti televisivi italiani e mondiali.

Amori, gelosie, tradimenti, intrighi, matrimoni e segreti, ma anche temi sociali come Aids, eutanasia, diritti della comunità LGBTQ+ e cancro hanno caratterizzato anni e anni di puntate la cui narrazione si sviluppa attorno alla dinastia Forrester, titolare di una maison di alta moda, la Forrester Creations. Creata da William e Lee Phillip Bell, dopo la morte di quest’ultima avvenuta l’anno scorso, la soap è oggi prodotta dal loro figlio Bradley Bell e trasmessa in circa 100 nazioni.

Ambientata a Los Angeles, è capitato negli anni che il set di Beautiful si spostasse in Italia: nel 1997, alcune puntate furono girate a Cernobbio; nel 1999 a Venezia e nel 2002 a Portofino. Popolarissimi anche qui da noi, Ronn Moss e Katherine Kelly Lang (storici interpreti dei due protagonisti principali Ridge e Brooke) hanno partecipato a Ballando con le stelle.

Beautiful, ricordate da quanto tempo va in onda? Sembra incredibile!

Non tutti immaginano che la sigla italiana e quella originale americana sono diverse: negli States si tratta di una versione strumentale della canzone High Upon This Love, mentre qui da noi fino al 2011 quella iniziale era Tutti Beautiful e quella finale era Beautiful Caroline fino al 2017, composte entrambe da Roberto Colombo.

La celebre famiglia di stilisti ci tiene compagnia ormai da decenni, ma ricordate la data del suo debutto sul piccolo schermo? Ebbene, siamo certi che quando lo saprete non vi sembrerà possibile che sia trascorso tutto questo tempo. Negli Usa la prima puntata di Beautiful andò in onda il 23 marzo 1987, ben 24 anni fa!

In Italia, dove le puntate vengono trasmesse con una differenza di 10 mesi, Beautiful andò in onda per la prima volta il 4 giugno 1990 su Rai 2. Nel ’94 passò per breve tempo su Rete 4 e finalmente poi su Canale 5 che la ospita ancora oggi.

Anche voi siete fan dell’avvincente soap fin dall’inizio?