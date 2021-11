È Salvo in Storia di una famiglia perbene, ma ricordate come è diventato famoso? Era il 2011 quando è apparso per la prima volta in tv.

È uno dei protagonisti assoluti di Storia di una famiglia perbene, la nuova fiction di Canale 5 in onda ogni mercoledì sera. Parliamo di Vito Mancini, che nella serie tv interpreta Salvo Straziota, il più cattivo dei tre figli del boss. Oggi è un attore di successo: di recente lo abbiamo visto anche ne Le Indagini di Lolita Lobosco e Fino all’ultimo battito. Ma ricordate come è diventato famoso e dove lo abbiamo visto per la prima volta in televisione?

Sono passati ben dieci anni dalla sua prima apparizione sul piccolo schermo: era il 2011. Facciamo insieme un tuffo nel passato!

LEGGI ANCHE ——–>E’ Michele in Storia di una famiglia perbene: ricordate dove abbiamo visto l’attore?

In Storia di una famiglia perbene interpreta Salvo Straziota: ricordate dove lo abbiamo visto per la prima volta?

In Storia di una famiglia perbene veste i panni del malvagio Salvo Straziota, il figlio maggiore del boss di contrabbando Don Nicola Straziota. Un ruolo in cui emerge tutto il talento del giovane attore pugliese: ricordate dove lo abbiamo visto per la prima volta in televisione?

Ebbene, non sul set di un film o di una fiction, ma nella casa del Grande Fratello! Vito Mancini, infatti, è stato uno dei concorrenti della dodicesime edizione del reality show, allora condotto da Alessia Marcuzzi. Un’esperienza intensa per il concorrente, che all’epoca aveva solo 26 anni: i fan ricorderanno la storia d’amore nata proprio nella casa con Sabrina Mbarek, vincitrice di quell’edizione del GF. La relazione continuò anche a telecamere spente, ma dopo un po’ è arrivata la rottura.

LEGGI ANCHE —>Storia di una famiglia perbene, manca pochissimo all’esordio: sapete qual è stata la location?

Oggi Vito è un attore affermato: tra le altre cose, lo abbiamo visto nella famosa soap Un posto al sole e nel film Bar Giuseppe, di Giulio Base. E voi, state seguendo la nuova soap di Canale 5 Storia di una famiglia perbene?