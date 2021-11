“Sta per partire un nuovo programma”: arriva l’annuncio tanto atteso; di cosa si tratta e quando andrà in onda la nuova trasmissione Mediaset.

Una splendida notizia per i telespettatori di Canale 5: in tv sta per arrivare un nuovo programma. E non un programma qualsiasi: a dare vita al format è la Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi. Di cosa si tratta?

La notizia era nell’aria già da un po’, ma solo nelle scorse ore è arrivato l’annuncio ufficiale, sulle pagine social delle varie trasmissioni targate Queen Mary. I casting per il nuovo programma sono già iniziati: scopriamo insieme tutti i dettagli!

LEGGI ANCHE —->“Non vedevamo l’ora di annunciarvelo!”: arriva la seconda edizione dell’amatissimo programma

“Sta per partire un nuovo programma”: una nuova avventura per Maria De Filippi, di cosa si tratta?

“Sta per partire un nuovo programma”, si legge nell’annuncio apparso ieri sui social. Il titolo del nuovo format è Ultima Fermata, ed i casting sono già aperti da diverse settimane. “Sei separato in casa e pensi che il vostro rapporto meriti un’ultima possibilità?”, si legge nell’annuncio, che lascia intendere il senso del programma.

Programma che, con ogni probabilità, sostituirà Temptation Island, che non andrà in onda la prossima estate: secondo quando emerso negli scorsi mesi, non ci sarebbe stato l’accordo tra la Fascino e Banijay, che detiene i diritti internazionali del format. Tutto fa pensare, quindi, che la collocazione di Ultima fermata sarà proprio quella dei mesi estivi, prima occupati dal docu reality delle ‘tentazioni’. I dettagli sul nuovo format non sono stati forniti, ma come si può dedurre, anche qui si parlerà di coppie che tentano di salvare la propria storia d’amore.

LEGGI ANCHE —–>Maurizio Zamboni dopo C’è posta per te: cosa fa oggi l’ex postino del programma

Per saperne di più bisognerà attendere, ma i fan non vedono l’ora di tuffarsi in questa nuova avventura, targata Maria De Filippi. Un programma a cui la Fascino stava lavorando da diversi anni: nel 2018 si parlava di una conduzione di Stefano De Martino, ma il progetto non andò in porto. Ora è il momento giusto: siete curiosi di vedere la nuova trasmissione di Canale 5?