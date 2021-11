La vediamo così ne Il Collegio: com’è la sorvegliante fuori dal reality

E’ una delle figure centrali, ne Il Collegio la vediamo così : com’è la ‘sorvegliante’ fuori dal reality.

Martedì 26 ottobre è partita la nuova edizione de Il Collegio. In queste prime puntate abbiamo avuto modo di conoscere i nuovi allievi e ci sono stati già i primi colpi di scena. Gaia Cascino ha abbandonato il reality nella scorsa puntata, mentre Davide Maroni è stato espulso per il suo comportamento.

Ma già c’era stato un abbandono, alla primissima puntata, quello di Sveva Accorrà. Un ruolo importante, nella scuola, è vestito dal preside, dai professori, e dai sorveglianti. Anche quest’anno, Lucia Gravante è la sorvegliante de Il Collegio. Nel reality, la vediamo così, ma l’avete mai vista fuori dal programma?

La vediamo così ne Il Collegio: ma com’è la sorvegliante fuori dal reality?

Il Collegio è un docureality di Rai2 prodotto da Banijay. Va in onda da qualche anno e riscontra un enorme successo. Come ogni anno, anche questa volta, è stata cambiata l’ambientazione storica. La classe di 21 alunni si è ritrovata esattamente nel 1977. La location è sempre la stessa, il Collegio Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. I professori rivestono un ruolo importante, trovandosi di fronte a degli alunni con un temperamento molto esuberante. Quest’anno, molti sono stati confermati, mentre altri, sono new entry.

Il preside è Paolo Bosisio. Un ruolo fondamentale nella scuola è assunto da Lucia Gravante, la sorvegliante. Forse, non tutti lo sanno, ma è un’attrice, ha seguito corsi di doppiaggio, di scrittura e di canto. La sorvegliante de Il Collegio è stata presente anche in diversi film tv, come in Cuori Rubati, Carabinieri, ed è arrivata anche al cinema. Nel reality la vediamo così, ma com’è fuori dal programma? Ecco una sua foto social:

Questo scatto è stato preso dal suo profilo instagram. E’ stata proprio l’artista a pubblicarla sul suo canale, tanto seguito. Cosa notiamo? Ovviamente appare diversa rispetto al suo ruolo ne Il Collegio. Lì il suo abbigliamento è adatto all’ambientazione e al ruolo rivestito, ed è lecito vederla in questo aspetto differente. A parte questi dettagli, l’artista è una bellissima donna e una grande artista!