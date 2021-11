Vite al Limite, quello che è successo a Mercedes durante e dopo il suo percorso è davvero impensabile: nessuno l’avrebbe mai immaginato!

In onda su Real Time sin dalla sua prima edizione, Vite al Limite continua ad essere uno dei programmi più apprezzati dal pubblico italiano. Concentrato sulle storie di persone gravemente obese e con un peso che si aggira tra i 250 e i 350 kg, la trasmissione racconta non soltanto il loro disperato bisogno di ritornare in forma, ma anche il loro iter per centrare questo obiettivo.

Nel corso di queste nove edizioni di Vite al Limite, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissime storie. E ciascuna di loro, chi più e chi meno, ha saputo catturare l’attenzione del suo pubblico. Quello che, però, è successo a Mercedes – la protagonista di questo nostro articolo – è davvero incredibile. E, soprattutto, nessuno l’avrebbe mai immaginato. Entrata a far parte della clinica di Houston nel corso della sua settima stagione, la donna non soltanto era afflitta dalla gravissima condizione di obesità, ma anche da due grossi linfedemi che non le permettevano una grossa e facile mobilità. Insomma, la sua situazione era davvero tragica. Scopriamo, però, cos’è successo.

Che fine ha fatto Mercedes di Vite al Limite?

La puntata di Vite al Limite dedicata a Mercedes è stata, senza alcun dubbio, tra le più viste in assoluto. Ed è proprio questo il motivo che ha spinto tantissime persone a chiedersi cosa faccia oggi. E, soprattutto, come sia diventata. Come dicevamo precedentemente, la donna di Cincinnati aveva un disperato bisogno di ritornare in forma, eppure non è riuscita a portare al termine il suo obiettivo.

Fortemente debole psicologicamente per via di una violenza sessuale subita da suo padre, Mercedes è riuscita a perdere davvero pochissimi chili durante il suo percorso in clinica. E, purtroppo, non ha avuto il lasciapassare per l’intervento di chirurgia bariatrica. Ad oggi, però, com’è diventata? Purtroppo, anche in questo non possiamo darvi una risposta certa. Su Facebook, non è molto attiva. E l’ultimo scatto, risalente al 2020, non ci permette di capire cosa sia successo nella sua vita.

Voi avreste mai immaginato un risultato del genere? Noi assolutamente no! Questo, però, sottolinea quanto queste persone obese abbiano un bisogno di aiuto costante.