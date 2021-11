La cantante Adele si racconta a cuore aperto: “Provavo vergogna, ho perso 45 chili”, di seguito vi riportiamo le parole dell’artista

La nota artista racconta per la prima volta il suo dramma: “Provavo vergogna” – poi aggiunge – “Ho perso 45 chili“. In effetti la sua trasformazione è assai evidente. La cantante, da quando è ritornata sulla scena musicale, è apparsa molto dimagrita rispetto ai suoi esordi.

LEGGI ANCHE: Adele fa il boom di ascolti: il significato del nuovo brano commuove il pubblico

Adele si racconta a cuore aperto

Adele è una delle cantautrici più famose della scena musicale internazionale. Di origine britannica, ha esordito nel 2008 con l’album “19”, il quale ha ricevuto una buona accoglienza da parte dei critici musicali ed è arrivato alla prima posizione della classifica britannica e olandese. Il suo secondo album, “21”, è uscito il 21 gennaio 2011, venendo anch’esso accolto positivamente dalla critica e raggiungendo la prima posizione in 25 paesi.

LEGGI ANCHE: La notizia che fa impazzire i fan: Adele l’ha appena annunciato

Il 25 novembre 2015, grazie alla pubblicazione del terzo album “25”, diventa la prima artista a vendere oltre tre milioni di copie in una settimana nei soli Stati Uniti d’America.

È considerata una delle esponenti della nuova generazione del soul bianco, insieme a Duffy e alla scomparsa Amy Winehouse. Nel 2011 la rivista statunitense Billboard l’ha premiata con il titolo di Artista migliore dell’anno, mentre la rivista statunitense Time l’ha elogiata come una delle donne più influenti del mondo.

Alla cerimonia dei Premi Oscar 2013 si è aggiudicata la statuetta per la migliore canzone con Skyfall, tratta dall’omonimo film. Per i successi ottenuti in carriera, nello stesso anno è stata insignita dell’onorificenza di Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico.

LEGGI ANCHE: “Non so se riuscirò mai a guarire”: Adele e il suo racconto da pelle d’oca, riguarda suo figlio

Luci, ma anche ombre. In una recente intervista, Adele ha parlato della prima volta del suo dramma. La cantante non ha affatto preso bene il divorzio dal marito e per un periodo di tempo ha vissuto con i sensi di colpa: “Dopo il divorzio mi sentivo calma solo in palestra, ho perso 50 chili”. È così dunque che la cantante si è dimagrita, assumendo una forma fisica molto diversa rispetto ai suoi esordi.

“Sono stata sempre ossessionata dall’idea di una famiglia nucleare perché non ne ho avuta una.” – ha dichiarato la cantante – “E ora ho sensi di colpa per aver smantellato la vita di mio figlio per la mia. A volte mi chiedo se avrei fatto meglio a tener la bocca chiusa invece di far male alle due persone che amo di più al mondo”.