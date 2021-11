Ricordate quando Alessandro Gassman ha recitato nella fiction Le stagioni del cuore? Parliamo di ben 17 anni fa.

Alessandro Gassman è ritornato di nuovo sul piccolo schermo con la fiction Un professore, affiancato dall’attrice Claudia Pandolfi. Qui veste i panni di Dante, un professore di filosofia, mentre la Pandolfi interpreta Anita, l’unica donna, madre di uno degli allievi dell’insegnante, capace di fargli battere il cuore.

La prima puntata ha riscontrato un grande seguito e siamo certi che, la fiction ci regalerà grandi emozioni. Sappiamo che, Gassman è il figlio di due importanti attori, Vittorio Gassman e Juliette Mayniel. Per il suo vivace temperamento, il padre lo costringe all’età di 17 anni a girare un film autobiografico, “Di padre in figlio”. Da quel momento si aprono le porte del mondo del cinema e della televisione e Alessandro comincia a farsi conoscere come attore. Vanta una carriera incredibile e proprio a tal proposito, vi chiediamo, ricordate quando ha recitato ne Le stagioni del cuore? Da allora sono passati ben 17 anni.

Alessandro Gassman, lo ricordate ne Le stagioni del cuore? Sono passati 16 anni

Attore e regista, Alessandro Gassman è oggi una colonna portante del cinema italiano. Tutto è iniziato, quando, suo padre, il grandissimo Vittorio, lo ha ‘costretto’ a girare un film autobiografico, Di padre in figlio. Questa scelta, a quanto pare, è stata presa perchè l’attore è sempre stato un giovane dal temperamento esuberante.

In questi anni di carriera ha vestito i panni di tanti personaggi, tutti diversi. Ricordate, quando, Gassman ha recitato nella fiction Le stagioni del cuore? Parliamo di ben 17 anni fa. La fiction è andata in onda nel 2004, su canale 5 e ha portato in scena le vicissitudini della ricca famiglia torinese Valenti, in un arco temporale che va dal 1940 al 1974 e ha affrontato anche tematiche di quel periodo storico. Dall’ultima volta che abbiamo visto la serie sono trascorsi ben 17 anni, ecco com’era allora l’attore.

Sembra che Alessandro Gassman, nonostante i tanti anni passati, non sia per nulla cambiato. Il suo aspetto non sembra mutato nel tempo, i dettagli da notare sono minimi. Ovviamente, era molto più giovane, aveva all’incirca 40 anni. Voi cosa ne pensate osservando lo scatto?