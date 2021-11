Amici 21, durante la puntata non è sfuggito il gesto di Albe: cos’ha fatto il cantante mentre si esibiva.

Domenica 14 novembre è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. E’ stata una puntata di fuoco. Alessandra Celentano e Raimondo Todaro hanno avuto uno scontro molto acceso. Dopo l’esibizione di Carola, su un latin show, il maestro ha lamentato il fatto che non c’erano passi di latino e che la difficoltà per l’allieva non era molta.

Raimondo ha detto alla Celentano che il suo è solo un modo per far vedere che la sua ballerina è versatile e sa fare anche passi latini, quando in realtà non è così. A quel punto è scoppiata la bomba. Ma prima ancora, abbiamo ascoltato le esibizioni dei cantanti. A giudicarle J-Ax. Durante l’esibizione, Albe ha fatto un gesto del tutto inaspettato: l’avete notato?

Amici 21, il gesto di Albe non è sfuggito: cos’ha fatto il cantante durante l’esibizione

Amici ci ha tenuto compagnia anche domenica 14 novembre. In questa puntata, ci sono stati grandi colpi di scena. Il confronto tra la Celentano e Todaro è stato molto forte. Poco prima hanno ballato insieme e un attimo dopo si sono scontrati.

Prima di questa accesa discussione, c’è stata la gara dei cantanti. Si sono esibiti davanti a J-Ax, che ha poi stilato una classifica. Al primo posto, si è posizionato LDA, che come sappiamo, poco dopo, ha anche portato a casa la vittoria nella sfida. C’è stato, però, un momento molto particolare, accaduto quando Albe si è esibito. Il cantante mentre cantava, ha fatto un gesto inaspettato: voi l’avete notato? Durante l’esibizione si è avvicinato alla maestra Celentano e le ha dato un fiore, una rosa sembrerebbe.

La maestra di danza classica ha sorriso, come anche i presenti, compiaciuta del gesto. Terminata l’esibizione e tornato al posto, ha spiegato il motivo. In modo molto ironico ha detto che ha dato un fiore alla Celentano nella speranza che possa addolcirsi un po’.