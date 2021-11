Amici, anticipazioni domenica 21 novembre: sfide, eliminati e colpi di scena nella prossima puntata del talent show di Canale 5.

La 21 esima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo! Il talent show di Maria De Filippi, come ogni anno, tiene incollati alla tv milioni di telespettatori, quest’anno di domenica pomeriggio. A differenza delle passate edizioni, infatti, le puntate pomeridiane di Amici sono in onda ogni domenica alle ore 14.00, anziché di sabato. La prossima sarà trasmessa domenica 21 novembre, ma sono già trapelate le prime anticipazioni!

La registrazione della puntata, infatti, è avvenuta oggi, mercoledì 17 novembre 2021. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa è successo, continuate a leggere!

Amici, anticipazioni domenica 21 novembre: chi è stato eliminato?

Una puntata infuocata, quella di Amici che vedremo domenica 21 novembre 2021. Come sappiamo, tra la registrazione e la messa in onda passano alcuni giorni, ma le anticipazioni sono già trapelate sul web attraverso la pagina Amici News. Ebbene, se siete curiosi di scoprire cosa vedremo in puntata, siete nel posto giusto!

Iniziamo con una buona notizia: tutte le sfide sono state vinte dagli allievi della scuola! Di conseguenza, nessuno ha lasciato il programma ed è stato eliminato. Una delle sfidanti, ovvero Elena che ha sfidato Tommaso, è stata fermata da Rudy che vuole che faccia la sfida con qualcun altro per entrare nella scuola.

Per quanto riguarda la classifica cantanti, è stata stilata dai professori: al primo posto Luigi, agli ultimi Simone, Andrea ed LDA! Rudy attenderà l’esito della sfida di Simone per decidere se sospendere la maglia. Albe si è proposto per fare la sfida al posto di LDA, ma non è stato ancora deciso cosa accadrà. Per quanto riguarda i ballerini, tutte le maglie sono state confermate e Mattia ha vinto la prova Tim.

Una sorpresa per Alessandra Celentano: Maria De Filippi entra in studio con una torta! Oggi è infatti il compleanno della maestra di danza. Non mancheranno momenti di leggerezza ed intrattenimento, come la rumba di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro e il classico gioco dei biglietti anonimi nei palloncini. Per scoprire tutti gli altri dettagli, non ci resta che attendere la puntata di domenica! Noi non vediamo l’ora, e voi?